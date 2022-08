Poznań: Zainaugurowano działalność Polskiej Strefy Inwestycji Wielkopolska

We wtorek w Poznaniu zainaugurowano działalność Polskiej Strefy Inwestycji Wielkopolska, powołanej przez Kostrzyńsko–Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Instytucja ma wspierać inwestorów w regionie w uzyskiwaniu pomocy publicznej.

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to powstały w 2018 r. instrument, dzięki któremu przedsiębiorcy z sektora przemysłu i nowoczesnych usług mogą uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Można z niego skorzystać na terenie całej Polski, a nie jak wcześniej, tylko na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Od 1 stycznia 2019 r. nowe inwestycje można lokować już tylko w PSI. SSE zarządzają poszczególnymi częściami PSI.

We wtorek w Poznaniu zainaugurowano działanie Polskiej Strefy Inwestycji Wielkopolska, powołanej przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (KSSSE).

Instytucja ma swoją siedzibę na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ma ona obsługiwać inwestorów strefowych, wspierać ich w procesie inwestycyjnym oraz promować korzyści płynące z rozliczeń w ramach PSI.

Wiceminister rozwoju i technologii, pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak zaznaczył w swoim wtorkowym wystąpieniu, że KSSSE, pod względem obszaru działania, jest jedną z największych w kraju, gdyż obejmuje część terenu woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego, a w Wielkopolsce funkcjonuje na północy regionu, w aglomeracji poznańskiej i rejonie Gniezna.

"Dlatego też chcieliśmy upodmiotowić tę część regionu, tej strefy. Dlatego, że widzimy, że bardzo wiele inwestycji jest na terenie województwa lubuskiego czy zachodniopomorskiego, również w Wielkopolsce, ale chodzi o to, żeby być jeszcze bliżej tych przedsiębiorców, aby być bliżej tych terenów inwestycyjnych" - powiedział Piechowiak.

Wiceminister dodał, że we wtorek zainaugurowano również działanie rady gospodarczej, która ma pomagać i doradzać KSSSE. Jak wskazał, w skład gremium weszli m.in. naukowcy, przedstawiciele samorządów i izb gospodarczych.

Prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda podkreślił, że utworzenie biura podstrefy w Poznaniu to ważny moment w rozwoju KSSSE. "Jest istotnym elementem budowania, realizacji całej idei PSI" - zaznaczył.

"Polska Strefa Inwestycji jako jedno ze swoich podstawowych zadań, miała zwiększyć inwestycje firm z polskim kapitałem. W specjalnych strefach ekonomicznych, po 2018 r., widzimy skokowy wzrost polskich inwestycji. Jako PAIH obsługujemy dzisiaj ponad 200 projektów inwestycyjnych na sumę ponad 12 mld euro. Ale to co jest istotne - w tym koszyku, to polskie firmy, zaraz po amerykańskich, są tymi najliczniejszymi. To napawa nas dumą i dużym optymizmem" - dodał.

Prezes zarządu KSSSE Krzysztof Kielec podkreślił, że wraz z wprowadzeniem PSI mechanizm wsparcia strefowego zaczął bardziej wspierać inwestycje jakościowe, oparte o wiedzę.

"Oczywiście możemy powiedzieć, że w takim mieście jak Poznań, gdzie bezrobocie de facto nie występuje, że mamy bardzo duże deficyty w wielu branżach, to jest przykład dobrego rozwoju (…), niemniej jednak myślimy alternatywnie i zastanawiamy się czy możemy pomóc, czy możemy dać nowe bodźce, nowe szanse. Myślę, że mechanizm wsparcia strefowego jest taką możliwością" - powiedział.

Jak dodał, otwarcie biura strefy w Poznaniu to szansa dla KSSSE, także pod kątem współpracy z przedsiębiorcami i naukowcami z powołanej rady gospodarczej. "Z naszego punktu widzenia, jeżeli chcemy budować gospodarkę opartą na wiedzy, jeżeli chcemy uzyskiwać jak najwyższe marże w gospodarce, to musimy mieć bardzo dobrą współpracę ze środowiskiem naukowym i implementować to wszystko co dobre, co już się tworzy w Poznaniu" - powiedział.

Według danych podanych przez KSSSE w 2021 r. przedsiębiorcy działający w ramach tej strefy zadeklarowali przeprowadzenie inwestycji o wartości ponad 5 mld zł. W pierwszym półroczu 2022 r. spółka wydała 11 decyzji o udzieleniu wsparcia inwestycji o łącznej wartości blisko 900 mln zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl