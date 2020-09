Poznań: Zakończyła się przebudowa ul. Gdyńskiej; trasa w pełni przejezdna

Zakończyła się przebudowa ponad kilometrowego odcinka ul. Gdyńskiej; od granic Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Kierowcy mogą poruszać się już dwoma pasami ruchu zarówno w stronę Czerwonaka, jak i Poznania.

O zakończeniu przebudowy oficjalnie poinformował w poniedziałek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Jak mówił, "prace prowadzone były bardzo sprawnie, droga jest już przejezdna w pełnym zakresie".

"Ten odcinek ul. Gdyńskiej jest ostatnim z etapów budowy dróg dojazdowych do spalarni na Karolinie. Łączy się z poznańskim fragmentem ul. Gdyńskiej, który wraz z przebudową ul. Bałtyckiej został przebudowany wcześniej. Warto podkreślić, że to efekt współpracy samorządów Stowarzyszenia Metropolia Poznań, oczywiście w głównej mierze z gminą Czerwonak. Kolejną formą takiego partnerstwa było skoordynowanie prac na ul. Gdyńskiej z przebudową pobliskiej ul. Poznańskiej w Koziegłowach, nadzorowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych. Warte podkreślenia jest również to, iż wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji były po stronie Miasta Poznania" - zaznaczył Jaśkowiak.

Rozbudowany odcinek ul. Gdyńskiej to prawie 1,2 km drogi wojewódzkiej nr 196 na terenie gminy Czerwonak. Na placu budowy trwają jeszcze roboty porządkowe, równolegle prowadzone są formalności związane z uruchomieniem oświetlenia oraz sygnalizacji świetlnej.

Jak tłumaczyła prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Justyna Litka, wykonawca przed zakładanym terminem uzyskał zaświadczenie pozwalające na użytkowanie drogi.

"Prace budowlane rozpoczęliśmy w drugiej połowie października 2019 roku i zapowiadaliśmy wtedy, że udostępnimy ją w ostatnim kwartale tego roku. Zakładaliśmy, że będzie to październik, ale już we wrześniu przebudowaną ul. Gdyńską można jeździć w obu kierunkach dwoma pasami ruchu. Nowością są dwa ronda. Piesi z kolei mogą dojść nowymi chodnikami do przebudowanych przystanków autobusowych. Nie zapomnieliśmy również o miejscu dla rowerzystów" - mówiła.

Starosta poznański Jan Grabkowski zaznaczył w poniedziałek na konferencji prasowej, że dzięki inwestycji mieszkańcy Koziegłów i gminy Czerwonak będą o wiele lepiej skomunikowani z Poznaniem, o co starano się od lat.

"Ten układ komunikacyjny pokazuje trafność naszych decyzji sprzed ponad dziesięciu lat. Wiele naszych działań realizowanych jest dzięki istnieniu wspólnoty samorządowej - Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Jako zarząd Metropolii Poznań, która jest instytucją pośredniczącą w wydawaniu olbrzymich pieniędzy unijnych, przesunęliśmy pieniądze z drogi na Szamotuły w granicach Poznania właśnie na Gdyńską, by miasto miało dodatkowe środki na tę inwestycję" - podkreślił.

Wójt Gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak wskazał, że modernizacja ulicy Gdyńskiej ma dla gminy Czerwonak ogromne znaczenie i jest zwieńczeniem wieloletnich starań. Jak mówił, "dzięki niej wielu mieszkańców jeszcze sprawniej niż dotychczas będzie mogło dostać się do Poznania, nie tylko szynobusem, jak do tej pory, ale także autobusem, samochodem i rowerem".

Przed przebudową ul. Gdyńska była jednojezdniowa. Obecnie posiada ona dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Jak informowała spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, konstrukcja nowej jezdni wymagała budowy specjalnego nasypu i murów oporowych wzdłuż torów kolejowych. Stara droga została przebudowana i dostosowana do nowej infrastruktury. Inwestycja obejmowała również infrastrukturę podziemną, w tym przebudowę sieci gazowej i teletechnicznej, kanalizacji deszczowej oraz budowę sieci wodociągowej.