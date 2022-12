Poznań: Zimowe oferty lotów czarterowych do ciepłych krajów

W grudniu biura podróży zaczną organizować czarterowe loty z Portu Lotniczego Poznań - Ławica do Dubaju, na Wyspy Kanaryjskie czy na Zanzibar. W ofercie poznańskiego lotniska od soboty do 7 stycznia będą także okazjonalne loty do fińskiego Rovaniemi.

Rzecznik prasowy Portu Lotniczego Poznań- Ławica Błażej Patryn przekazał w piątek PAP, że w aktualnej ofercie lotniska są 32 kierunki połączeń regularnych i 10 kierunków czarterowych, wśród których biura podróży oferują loty na zimowe urlopy w ciepłych krajach.

Patryn wskazał, że od 16 listopada do meksykańskiego Cancun biura podróży organizują rejsy należącym do PLL Lot Boeingiem 787-8 Dreamliner. Dodał, że od 19 grudnia w ofercie poznańskiego lotniska pojawią się także czarterowe loty na Wyspy Kanaryjskie.

23 grudnia linie czarterowe Enter Air uruchomią połączenie z Dubajem, z którego będą mogli korzystać także klienci nie będący uczestnikami wycieczek. Z kolei 25 grudnia biuro podróży Itaka uruchomi loty z Poznania na Zanzibar, a od 27 grudnia biuro podróży Rainbow będzie organizować rejsy do Puerto Plata na Dominikanie. Ten sam tour operator od soboty do 7 stycznia zorganizuje cztery loty do fińskiego Rovaniemi.

Zimową nowością wśród połączeń regularnych będą, planowane od 14 stycznia, rejsy linii lotniczych Wizz Air do włoskiej Werony.

Rzecznik Ławicy ocenił, że w 2022 roku poznańskie lotnisko obsłuży łącznie ponad 2 mln pasażerów.

