Poznań: Złożono wnioski o dotacje do wymiany tzw. kopciuchów o wartości ponad 5 mln zł

Od początku roku do Urzędu Miasta Poznania złożono wnioski o przyznanie dotacji na wyminę tzw. kopciuchów na łączną kwotę ponad 5 mln zł, czyli przeszło połowę wartości tegorocznej edycji programu wsparcia likwidacji starych pieców - podał magistrat.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Kawka Bis to miejski program dotacji wspierających likwidację ogrzewania opartego na węglu czy drewnie i zastąpieniu go innym, bardziej ekologicznym sposobem ogrzewania. W tym roku na jego realizację samorząd Poznania przeznaczy 10 mln zł. Nabór wniosków potrwa do końca lipca. "Warto się pospieszyć, liczy się kolejność zgłoszeń" - podkreślono w komunikacie magistratu.

Poznański magistrat podał, że do Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania jak dotąd wpłynęły 274 wnioski na łączną kwotę prawie 5,7 mln zł. "Do początku kwietnia 2023 r. przygotowano 223 umowy dotacyjne o wartości ponad 4,5 mln zł. Pierwsze inwestycje zostały już rozliczone przez mieszkańców. Wysokość dotacji jest uzależniona od wybranego nowego sposobu ogrzewania" - wskazano.

Wnioskodawcy mogą uzyskać nawet 100 proc. dofinansowania kosztów wymiany tzw. kopciucha. W przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zmiany na ogrzewanie elektryczne limit wysokości zwrotu kosztów wynosi 12 tys. zł. Jeżeli właściciel wymieni piec na pompę ciepła i panele fotowoltaiczne, może liczyć na maksymalnie 40 tys. zł.

"Bezzwrotna dotacja przysługuje wszystkim mieszkańcom Poznania, którzy do ogrzewania swoich domów i mieszkań wciąż wykorzystują tak zwane kopciuchy. Wsparcie mogą także uzyskać wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy, osoby prawne, a także jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi" - opisano w komunikacie magistratu.

W informacji przypomniano, że na mocy uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, od 1 stycznia 2024 r. korzystanie z tzw. kopciuchów będzie karane grzywną w wysokości do 5 tys. zł. "Oznacza to, że do końca 2023 r. należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe, do końca 2025 r. trzeba zastąpić piece kaflowe lub typu koza, (tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń) a do końca 2027 r. - kotły spełniające wymogi klasy 3 i 4" - wskazano.

Wnioski o dofinansowanie wymiany pieców można składać za pośrednictwem platformy ePUAP, w formie papierowej w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowej 22a lub listownie. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie poznan.pl/kawka.

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl