Poznań: Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

W związku ze zmniejszeniem ograniczeń dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej od poniedziałku poznańskie MPK zacznie stopniowo wznawiać kursy zawieszonych linii tramwajowych i autobusowych. Przywrócony zostanie także status przystanków „na żądanie”.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami w autobusie lub tramwaju może przebywać tylu pasażerów, ile wynosi połowa liczby miejsc siedzących, albo tylu, ile wynosi 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, z zastrzeżeniem, że połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) w Poznaniu poinformowały, że z uwagi na stopniowe znoszenie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym, a także przez rosnącą liczbę pasażerów, od poniedziałku wzmocniony zostanie specjalny rozkład jazdy.

Od poniedziałku tramwaje linii nr 2 wznowią kursowanie we wszystkie dni tygodnia, w godz. od 5 do 22.30 z częstotliwością jazdy co 12 minut w szczycie komunikacyjnym oraz co 20 minut w pozostałym okresie. W ten sam sposób zaczną także jeździć tramwaje linii nr 15. Odwieszona zostanie również podmiejska linia autobusowa nr 690.

Od 1 czerwca poznański ZTM planuje zwiększyć częstotliwość kursów linii tramwajowej nr 4, a także przywrócić pięć linii autobusowych. Wydłużony o dwie godziny zostanie okres szczytu komunikacyjnego, w którym tramwaje jeżdżą z częstotliwością co 12 minut.

ZTM poinformował również, że w związku ze zwiększonym ruchem na drogach, autobusy komunikacji miejskiej zaczęły notować coraz większe opóźniania. Dlatego przywrócona zostanie funkcja przystanków "na żądanie".

"Od poniedziałku, tak, jak przed wybuchem pandemii, kierowca nie zatrzyma się na przystanku +na żądanie+, jeżeli żaden z pasażerów nie zasygnalizuje zamiaru opuszczenia pojazdu poprzez naciśniecie przycisku +stop+ lub +drzwi+, a na przystanku nie będzie widocznych osób oczekujących na przyjazd pojazdu" - podano w komunikacie.

Zarząd poinformował również, że w ciągu najbliższych dwóch lub trzech tygodni w pojazdach MPK zaczną być instalowane bezdotykowe dezynfektory. "Urządzenia te będą montowane przy drugich drzwiach we wszystkich autobusach i tramwajach. Są wyposażone w czujniki, a dzięki szybkiej reakcji na podłożenie rąk skorzystanie z nich nie będzie tamować ruchu wśród wsiadających i wysiadających" - zapewniono.