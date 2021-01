Poznań: ZTM planuje umożliwienie płatności za bilet w komunikacji publicznej kartą płatniczą

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu planuje uzupełnienie obecnego systemu dystrybucji biletów czasowych o możliwość zakupu biletu w każdym pojeździe za pomocą karty bezstykowej. Przebudowany ma zostać także miejski system PEKA.

Jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, jednym z najważniejszych zadań, jakie stawia sobie ZTM na najbliższe dwa lata jest uzupełnienie obecnego systemu dystrybucji biletów jednorazowych czasowych o możliwość ich zakupu w każdym pojeździe. Będzie to możliwe bezdotykowo, przy użyciu kart płatniczych lub telefonu z podpiętą kartą płatniczą.

Dyrektor ZTM w Poznaniu Jan Gosiewski wskazał, że "to wyjście naprzeciw oczekiwaniom pasażerów". "Zależy nam, żeby nasi pasażerowie mieli możliwość zakupu biletu w każdym pojeździe przy użyciu karty płatniczej lub telefonu. Mimo trudnego roku walki z COVID-19 udało się nam przeprowadzić dialog techniczny mający dać odpowiedź, jakie rozwiązania należy wdrożyć" - zaznaczył.

Według projektu, wszystkie pojazdy obsługujące linie komunikacyjne ZTM miałyby zostać wyposażone w terminale, umożliwiające opłacanie przejazdów za pomocą karty płatniczej.

"Pasażerowie, którzy zdecydują się na zakup biletu czasowego, ale którym przed podróżą nie uda się go kupić w kiosku, sklepie lub w biletomacie stacjonarnym, po wejściu do pojazdu będą mogli wybrać odpowiedni bilet na specjalnym terminalu i zapłacić za przejazd kartą zbliżeniową. W planach jest także zakup nowych sprawdzarek kontrolerskich, pozwalających na weryfikację ważności zakupionych w ten sposób biletów, a także umożliwiających odczyt kodów QR, co z kolei pozwoli na dalsze działania w celu rozwoju systemu dystrybucji biletów" - wskazał ZTM.

Zarząd Transportu Miejskiego planuje także dalszy rozwój systemu PEKA. Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna została zaprojektowana ponad 10 lat temu, a wdrożona w 2014 roku.

"Należy zaznaczyć, że ten wciąż funkcjonalny system, daje wiele możliwości bardziej dostępnego i tańszego korzystania z przejazdów na liniach ZTM. Mimo upływu lat, system taryfowy oparty na karcie PEKA cały czas należy do najnowocześniejszych i najbardziej elastycznych w Polsce, wielokrotnie stawianych przez specjalistów w branży jako wzór dla innych miast" - podał ZTM.

Gosiewski zaznaczył jednak, że "z uwagi na znaczny postęp technologiczny w minionym czasie, przede wszystkim masowe korzystanie ze smartfonów i płatności bezdotykowych, PEKA wymaga modernizacji". "Zależy nam, żeby system technologicznie stwarzał użytkownikom jeszcze więcej możliwości zgodnych z aktualnymi trendami" - podkreślił.

Zarząd Transportu Miejskiego tłumaczył, że system ma zostać przebudowany tak, że aby umożliwić dostęp do danych w trybie online. Obecnie bilety okresowe zapisywane są bezpośrednio w pamięci karty, co w sytuacji zakupienia go poprzez stronę internetową powoduje konieczność samodzielnego dokonywania tzw. "transferu e-biletu". Planowane zmiany mają pozwolić na oddzielenie biletu od fizycznego nośnika i przeniesienie go do tzw. chmury danych, co pozwoli na wdrożenie w przyszłości nowoczesnych, wygodnych dla pasażerów rozwiązań wykorzystujących możliwości coraz powszechniejszych urządzeń mobilnych.

"Otrzymujemy liczne sygnały, aby przenieść bilet z karty PEKA do aplikacji mobilnej. Obecnie tego nie planujemy, ponieważ w naszych zamierzeniach idziemy o krok dalej. Już w nieodległej przyszłości pasażer posiadający zapisany w systemie bilet okresowy właściwie nie będzie musiał mieć go przy sobie. Konieczne będzie jedynie potwierdzenie, że to właśnie on jest jego użytkownikiem. Nowoczesna technologia daje bardzo wiele możliwości na potwierdzenie swojej tożsamości" - wskazał Gosiewski.

Na realizację tych zadań zapewniono 4,5 mln zł z budżetu Miasta Poznania; zapisanych odpowiednio na lata 2021-2022.