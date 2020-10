Poznańska Kolej Metropolitalna od stycznia dojedzie do Kościana

Od stycznia składy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej kursować będą do Kościana. W czwartek przedstawiciele samorządów oraz Stowarzyszenia Metropolia Poznań podpisali porozumienie w tej sprawie.

Z dziewięciu zaplanowanych linii Poznańskiego Węzła Kolejowego na siedmiu funkcjonują już połączenia kolejowe w systemie PKM. Są to linie z Poznania (i z powrotem) do Gniezna, Grodziska Wielkopolskiego, Jarocina, Nowego Tomyśla, Rogoźna, Wągrowca i Wrześni.

Poznański magistrat przypomniał, że na lata 2021-2022 przypada realizacja kolejnego etapu uruchamiania połączeń PKM na pozostałych dwóch liniach, w kolejności uzależnionej od zakończenia ich modernizacji przez PKP PLK.

W czwartek przedstawiciele samorządu regionu, Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz lokalnych samorządów podpisali porozumienia w sprawie uruchomienia od 1 stycznia 2021 roku PKM na linii Poznań Główny - Kościan. Jest to możliwe dzięki zakończeniu prac na linii kolejowej nr 271. Podpisane dokumenty zawierają deklarację współfinansowania połączeń na najbliższe trzy lata, tj. do 31 grudnia 2023 roku, z możliwością kontynuacji projektu.

"Ten kierunek jest bardzo istotny ze względu na dużą liczbę osób mieszkających wzdłuż trasy do Kościana, które będą miały alternatywę dla dojazdu do Poznania samochodem. Jestem przekonany, że gdy poradzimy sobie z pandemią, to bardzo wiele osób będzie korzystało z tej możliwości dotarcia do Poznania, ale także w przeciwnym kierunku, odwiedzając np. Puszczykowo, czy Wielkopolski Park Narodowy" - powiedział prezydent Poznania, prezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań Jacek Jaśkowiak.

Jak podano, w dalszej kolejności zostanie podpisane porozumienie dla ostatniej linii PKM prowadzącej z Poznania Głównego do Wronek. Uruchomienie tej linii będzie możliwe po zakończeniu modernizacji linii kolejowej nr 351.

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak poinformował w czwartek, że w najbliższym czasie PKM wzbogaci się o nowy tabor.

"Jeszcze w tym roku Koleje Wielkopolskie będą dysponowały czterema nowymi pociągami spalinowymi. Będą większe niż dotychczas - trójczłonowe i mogące pomieścić 350 osób. Poprawi to znacznie standard podróżowania" - podał.

Poznańska Kolej Metropolitalna to oparte na zasadzie solidaryzmu, wspólne przedsięwzięcie wielkopolskiego samorządu, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego oraz 39 gmin i 10 powiatów położonych wzdłuż dziewięciu linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego.

W czerwcu 2018 roku pociągi z logo PKM wyruszyły na cztery linie, z Poznania w kierunku Grodziska Wielkopolskiego, Jarocina, Nowego Tomyśla i Wągrowca. Do Rogoźna, Wrześni i Gniezna składy w systemie PKM zostały uruchomione w latach 2019 i 2020.