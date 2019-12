Poznańska Kolej Metropolitalna od stycznia na kolejnych liniach

Do Gniezna, Rogoźna i Wrześni dojeżdżać będą od nowego roku pociągi Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. W czwartek w Poznaniu podpisano umowy z gminami i powiatami, przez które przebiegać będą nowe połączenia PKM.

Obecnie w systemie PKM funkcjonują połączenia na liniach z Poznania do Grodziska Wielkopolskiego, Jarocina, Nowego Tomyśla, Wągrowca i Kostrzyna. Od początku stycznia pociągi będą jeździć na siedmiu liniach PKM. Podstawą funkcjonowania połączeń są umowy podpisane pomiędzy Województwem Wielkopolskim a samorządami położonymi na trasach przebiegu PKM.

W czwartek w Poznaniu umowy ws. uruchomienia kolejnych linii podpisali przedstawiciele powiatów i gmin położonych na liniach z Poznania do Gniezna, Rogoźna i Wrześni, prezydent Poznania, starosta poznański i wicemarszałek województwa.

"Minęły właśnie dwa lata odkąd zdecydowaliśmy, że Poznańska Kolej Metropolitalna będzie działała. To najważniejsze przedsięwzięcie w województwie pokazujące naszą solidarność i wspólne działanie. Zachęcamy do korzystania z transportu zbiorowego zarówno jeśli chodzi o dojazd, jak i poruszanie się po mieście" - powiedział w czwartek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Poznańska Kolei Metropolitalna (PKM) jest wspólnym przedsięwzięciem wielkopolskiego samorządu, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego oraz gmin i powiatów położonych wzdłuż linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego.

Finansowanie przedsięwzięcia odbywa się na zasadzie solidaryzmu uczestniczących w PKM samorządów. Samorząd Województwa Wielkopolskiego pokrywa koszty na poziomie 40 proc., tyle samo dokładają wszystkie gminy położone wzdłuż linii, a powiaty zapewniają pozostałe 20 proc. kwot. Częstotliwość kursowania pociągów w godzinach szczytu przewozowego wynosi 30 minut, zapewniając pasażerom, według deklaracji organizatorów PKM, odpowiedni komfort podróżowania.

Pierwsze pociągi Poznańskiej Kolei Metropolitalnej wyjechały na tory w czerwcu 2018 roku z Poznania w kierunku Grodziska Wielkopolskiego, Jarocina, Nowego Tomyśla i Wągrowca. We wrześniu 2018 roku w system włączono połączenia do Swarzędza, rok później wydłużono je do Kostrzyna. Teraz pociągi na tej linii dojadą do Wrześni.

W związku z prowadzonymi remontami na liniach do Wronek i Kościana, połączenia w systemie PKM na tych liniach zostaną uruchomione w 2021 roku.

Poznański magistrat podał w czwartek, że w 2018 roku Koleje Wielkopolskie przewiozły 11 milionów pasażerów, z czego na PKM przypadło 90 proc. tej liczby. Wzrost liczby pasażerów przewiezionych przez Koleje Wielkopolskie po uruchomieniu PKM wyniósł 2 mln osób.