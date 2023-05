Pozostały już tylko godziny na złożenie wniosku o 500 plus

Zgodnie w obowiązującymi przepisami, aby świadczenie 500 plus wpływało nadal na konto rodziców lub opiekunów dzieci konieczne jest złożenie wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Termin upływa 31 maja 2023 roku.

Świadczenie 500 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat niezależnie od poziomu dochodów. W celu zachowania prawa do wypłaty świadczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym, czyli od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku, konieczne jest złożenie wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Wnioski w tej sprawie przyjmowane są już od 1 lutego tego roku, a ostatnim dniem na ich złożenie jest właśnie 31 maja. Warto przy tym pamiętać, że wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną przez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety. Wnioski złożyć można także za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych lub własnej bankowości elektronicznej oraz portalu Emp@tia.

Wszystkie wnioski przesłane do godziny 23.59 będą rozpatrywane w normalnym trybie administracyjnym. Można się jednak spodziewać, że ze względu na dużą liczbę dokumentów, które muszą być sprawdzone i zweryfikowane, może się okazać, że wypłaty miesięcznych świadczeń będą opóźnione i przelewy trafią na konta w innym terminie niż dotychczas.

Warto pamiętać o wpisywaniu zweryfikowanych danych dotyczących numerów rachunków bankowych, a także prawidłowego numeru PESEL dziecka.

- Wnioski przyjmowane są od 1 lutego tego roku, jeśli jednak ktoś zwlekał do ostatniej chwili, to być może będzie musiał poczekać na sprawdzenie danych, dlatego warto wszystko sprawdzić i pamiętać o zasadzie, że tylko jeden z rodziców występuje o przyznanie świadczenia z programu "Rodzina 500 plus" - wskazuje cytowany w komunikacie rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl