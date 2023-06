Pożyczali pieniądze innym, teraz sami pożyczą miliony złotych

Nawet 20 mln zł chce pozyskać z emisji obligacji serii B4 PragmaGO. Obligacje zostaną wyemitowane na okres 2 lat i 3 miesięcy. Zapisy właśnie się zaczynają.

PragmaGO rozpoczyna subskrypcję na 2-letnie obligacje niezabezpieczone serii B4. Spółka oferuje oprocentowanie na poziomie 12,20 proc., przy jest to oprocentowanie zmienne, oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 5,30 punktów procentowych, a odsetki będą wypłacane kwartalnie.

Jak informuje spółka, zapisy potrwają do 26 czerwca 2023 r. Obligacje będą notowane na rynku regulowanym GPW Catalyst.

- Nasze ostatnie dwie emisje obligacji (serii B2 i B3) zakończyły się sukcesem i wysoką redukcją zapisów - odpowiednio 66 proc. i 48 proc. To dla nas potwierdzenie, że inwestorzy mają zaufanie do naszej spółki. W obecnej ofercie obligacji planujemy pozyskać do 20 mln zł - mówi Tomasz Boduszek, prezes PragmaGO.

PragmaGO działa w branży finansowania małych i średnich przedsiębiorstw od 1996 r. W ubiegłym roku spółka obsłużyła 13,4 tys. przedsiębiorców. PragmaGO osiągnęła także rekordowe przychody ze sprzedaży – wartość nominalna sfinansowanych należności wyniosła 1,63 mld zł, co stanowiło wzrost o 58 proc. rok do roku.

PragmaGO rozwija zarówno produkty faktoringowe, jak i pożyczki online.

- Pomimo znacznego wzrostu portfela pracujących wierzytelności, utrzymaliśmy niski poziom zadłużenia: dług finansowy netto wyniósł na koniec 2022 roku 123 proc. kapitałów własnych, przy dopuszczalnym, według kowenantów finansowych, poziomie 400 proc., co stwarza możliwości dalszego intensywnego rozwoju skali naszego biznesu. Aktywa PragmaGO charakteryzują się wysoką płynnością: wpływy gotówkowe z aktywów finansowych wyniosły w 2022 r. 1,4 mld zł przy długu finansowym netto w wysokości 131 mln zł - dodaje prezes.

Od 2021 roku inwestorem strategicznym spółki jest fundusz Enterprise Investors, a obligacje PragmaGO są obecne na rynku Catalyst od 2011 roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl