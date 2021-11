Pożyczki będą droższe a lokaty wciąż nieopłacalne

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podniesieniu stóp procentowych o 75 punktów bazowych. Dla przeciętnego Polaka oznacza to w pierwszej kolejności, że wzrośnie rata jego kredytów (jeżeli takowe posiada) lub bank będzie wypłacał większe odsetki z ewentualnych lokat. W dłuższej perspektywie ekonomiści spodziewają się, że wyższe stopy procentowe zahamują - choć nie zmniejszą - rekordową w Polsce od 20 lat inflację.

Potrzeba ostrożności

Niespodzianka. Narodowy Bank Czeski przebił rynkowe oczekiwania oraz zapowiedzi ze strony przedstawicieli Zarządu i podniósł główną stopę procentową aż o 1,25 pp. do 2,75%. Rynek oczekiwał podwyżki tylko o 50-75 pb. pic.twitter.com/e8JWeDGZpo — PKO Research (@PKO_Research) November 4, 2021

Pojawiły się jednak także dyskusje o tym, czy w kontekście ostatniego wzrostu bardziej opłacalne niż teraz może stać się oszczędzanie pieniędzy na lokatach i depozytach. Obserwatorzy rynku tonują jednak takie głosy twierdząc, że oprocentowanie lokat nie wzrośnie adekwatnie do zakresu zwiększenia stóp procentowych. Ocenia się, że w przypadku lokat ich oprocentowanie wzrośnie, ale co najwyżej o kilka promili.Jak w rozmowie z Money.pl powiedział Jarosław Sadowski, ekspert Expandera, wyższe oprocentowanie lokat oznaczałoby dla banków zwiększenie kosztów. Ponadto banki mają obecnie na tyle dużo pieniędzy, że nie opłaca im się między sobą konkurować o klientów, polepszając ofertę lokat oszczędnościowych.Czytaj także: Stopy procentowe mocno w górę. Glapiński: inflacja nie zaskakuje Zresztą przy obecnej inflacji trzymanie pieniędzy na lokatach nie jest opłacalne dla klientów. Jak wskazują eksperci, przy tak pędzącym spadku wartości pieniądza, lokaty - aby być opłacalne - musiałyby być oprocentowane na co najmniej 8,4 proc.Podwyższenie stóp procentowych jest zazwyczaj pierwszym krokiem RPP w obliczu niebezpiecznie wysokiej inflacji. W ten sposób rośnie cena pieniądza a bank centralny pożycza pieniądze bankom komercyjnym po wyższej cenie. Te z kolei udzielają wyżej oprocentowanych kredytów. Inflacja nie jest problemem tylko w Polsce. Na podwyższenie stóp procentowych zdecydowały się w tym roku także inne kraje.Eksperci zaznaczają jednak, że wyższe oprocentowanie kredytów, może obniżyć poziom konsumpcji. Branie pożyczek może się stać po prostu zbyt drogie. Efektem może być m.in. zahamowanie inwestycji przez firmy a także cięcie przez nie kosztów i zwalnianie pracowników. Zamiast inwestować w instrumenty pieniężne, bardziej może opłacać się wstrzymanie z wydawaniem pieniędzy.Ostatecznie - przy jednoczesnym zahamowaniu konsumpcji przez społeczeństwo z powodu drożyzny - może pojawić się zahamowanie wzrostu PKB.