Pożyczki z Tarczy PFR będą dostępne dłużej

Udzielanie pomocy w formie Pożyczki Preferencyjnej 2.0 w ramach Tarczy PFR dla dużych firm zostanie przedłużone do 31 marca 2022 r., z możliwością wypłaty środków dnia 30 czerwca 2022 r. - zakłada przyjęta przez rząd w trybie obiegowym uchwała w tej sprawie.

W czerwcu 2020 r. Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął realizację rządowego programu "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm".

W ramach Programu, PFR SA udziela tzw. dużym przedsiębiorcom wsparcia finansowego w formie finansowania płynnościowego, finansowania preferencyjnego oraz finansowania inwestycyjnego na warunkach rynkowych oraz na zasadach pomocy publicznej.

Udzielane pierwotnie finansowanie preferencyjne zakładało przyznawanie przedsiębiorcom pożyczek preferencyjnych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej z dnia 29 maja 2020 r.

Informację o przyjęciu uchwały przez rząd zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Do Programu zostaną wprowadzone zapisy mające na celu przedłużenie terminu działania Programu do 31 grudnia 2022 r. oraz wydłużenie możliwości udzielania pomocy w formie finansowania preferencyjnego 2.0 w ramach Programu do dnia 31 marca 2022 r., z możliwością wypłaty środków w ramach instrumentu finansowania preferencyjnego 2.0 do dnia 30 czerwca 2022 r." - napisano w wykazie.

Pod koniec listopada 2020 r. PFR SA formalnie rozpoczął procedurę zatwierdzenia nowego instrumentu wsparcia przedsiębiorców. Nowy instrument zakładał wsparcie dużych przedsiębiorstw, które odczuły negatywne skutki obostrzeń obowiązujących w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r., poprzez udzielanie pożyczek preferencyjnych ("Pożyczka Preferencyjna 2.0").

W wykazie prac legislacyjnych wyjaśniono, że Pożyczka Preferencyjna 2.0 jest wsparciem finansowym będącym pomocą publiczną oraz może być umorzona w maksymalnej wysokości do 75 proc. jej wartości nominalnej. Komisja Europejska wyraziła zgodę na udzielanie wsparcia w takiej formie 17 czerwca 2021 r.

"W związku z powyższym oraz znaczącą liczbą wniosków składanych przez Przedsiębiorców o udzielenie finansowania w ramach Pożyczki Preferencyjnej 2.0, złożonych do 30 września 2021 r., tj. do ostatniego dnia, kiedy takie wnioski mogły być składane zgodnie z brzmieniem Programu, oraz obserwowane przez PFR SA zapotrzebowanie firm na finansowanie oferowane w ramach Programu, uzasadnionym jest zapewnienie możliwości udzielania finansowania w okresie dłuższym niż pierwotnie przewidziany" - uzasadniono.

Zaznaczono, że wydłużenie okresu udzielania pomocy zostało zgłoszone Komisji Europejskiej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach notyfikacji grupowej dotyczącej programów pomocowych w Polsce związanych z walką z COVID-19.

