Pozytywna opinia komisji finansów dla zmiany planu finansowego FWRZ

Sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała wniosek ministra klimatu o zmianę planu finansowego Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. W 2021 r. Fundusz miał już nie działać, ale zgodnie ze zmianą wypłaci w tym roku jeszcze ok. 52 mln zł,

Z przedstawionego w poniedziałek komisji stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że głównym powodem zmiany planu finansowego są opóźnienia w spływaniu i rozpatrywaniu wniosków o rekompensaty za wyższe ceny energii. Zgodnie z założeniem Fundusz miał zakończyć działalność na 2020 r., ale z powodu tych opóźnień będzie wypłacać pieniądze jeszcze w 2021 r. i stąd konieczność zmiany planu finansowego, w którym pierwotnie na 2021 r. zapisano brak wypłat.

Ministerstwo klimatu oszacowało kwotę do wypłacenia w 2021 r. na ok. 52 mln zł i opinię do takiej zmiany wnioskowało do komisji. Przy czym resort zastrzegł, że w tym roku będzie konieczna jeszcze jedna zmiana planu. Ma to związek z projektem nowelizacji prawa energetycznego, który przewiduje dalsze zasilenie Funduszu z opłaty przejściowej, tak aby możliwe było pokrycie wszystkich zobowiązać.

Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny został stworzony ustawą z końca 2018 r., która zamroziła ceny energii w 2019 r. Fundusz wypłaca sprzedawcom energii elektrycznej - spółkom obrotu - wyrównania za to, że w 2019 r. sprzedawały klientom energię na poziomie wynikającym z ustawy, kupując ją jednocześnie po wyższych cenach rynkowych. System ten nie był kontynuowany w roku 2020.

