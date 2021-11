PPL dołączyły do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze dołączyło do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - poinformowały PPL. Dodano, że obie instytucje mają działać na rzecz promocji kultury i turystyki na Mazowszu.

Spółka przekazała, że przystąpienie przedsiębiorstwa do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej ma przynieść obu podmiotom wymierne korzyści.

"Dzięki obecności w gronie członków MROT zarówno największy port w Polsce, czyli Lotnisko Chopina, jak i perspektywicznie Lotnisko Warszawa-Radom zyskały możliwość promocji swojej oferty lotniczej i pozalotniczej. Przynależność do dużej organizacji turystycznej, jaką jest MROT, pozwoli PPL na rozwój biznesowy poprzez synergię z ofertą innych członków organizacji, współpracę oraz wzajemną wymianę doświadczeń. Obecność w organizacji to również dostęp do nowego kanału informującego o ofercie PPL wśród innych członków MROT" - wskazano.

Dyrektor Lotniska Chopina Piotr Czech wskazał, że stołeczny port, którym zarządza PPL to turystyczna wizytówka miasta i jeden z najważniejszych punktów na mapie stolicy. "W 2023 roku do grona mazowieckich portów dołączy też Lotnisko Warszawa-Radom, docelowo port komplementarny dla CPK. Wierzymy, że obecność PPL w gronie członków organizacji przyniesie ciekawe projekty związane z promocją naszej działalności i przyczyni się do promocji całego Mazowsza" - ocenił.

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna to przede wszystkim platforma współpracy różnych podmiotów działających na rzecz rozwoju szeroko rozumianej turystyki na terenie województwa mazowieckiego.

"Współpraca z PPL daje nam szansę na szerszą promocję atrakcji turystycznych naszego regionu wśród turystów przylatujących do Warszawy czy też w przyszłości do Radomia. Ze swojej strony chcemy przedstawić podróżnym gotowe propozycje wycieczek umożliwiających poznanie atrakcyjnych subregionów Mazowsza. Mam nadzieję, że nasza współpraca z PPL przyczyni się do ożywienia turystyki przyjazdowej" - dodała prezes MROT Izabela Stelmańska.

Jak podkreślono, PPL i MROT mają pomysły na współdziałanie, między innymi w zakresie promowania wśród pasażerów szlaku turystycznego poświęconego patronowi stołecznego lotniska - Fryderykowi Chopinowi.

Przypomniano, że w marcu tego roku PPL rozpoczęły współpracę z Warszawską Organizacją Turystyczną w zakresie wzmacniania wizerunku stolicy jako atrakcyjnego miejsca dla gości zagranicznych.

