PPL i PIT: turystyka i branża lotnicza najmocniej poszkodowane przez koronawirusa

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) oraz Polska Izba Turystyki (PIT) chcą wspólnie mówić o potrzebach rynku oraz konieczności odbudowy lotnictwa i turystyki po pandemii - poinformowało w czwartek PPL i PIT. Turystyka i branża lotnicza najmocniej zostały poszkodowane przez koronawirusa - dodano.

"Możliwości współpracy +Portów Lotniczych+ z branżą turystyczną, a także wspólne działania na arenie międzynarodowej były najważniejszymi tematami spotkania prezesa PPL Stanisława Wojtery z prezesem Polskiej Izby Turystyki Pawłem Niewiadomskim" - poinformowało PPL i PIT we wspólnej informacji prasowej.

Jak dodano, w czasie rozmowy poruszono temat lotniska Warszawa-Radom i "otwierających się nowych możliwości współpracy".

"Obaj prezesi uzgodnili, że w Radomiu odbędzie się jedno z najbliższych posiedzeń Rady Polskiej Izby Turystyki. Spotkanie będzie dobrą okazją do zaprezentowania powstającego praktycznie od podstaw portu lotniczego, który już w niedługim czasie stanie się jednym z najnowocześniejszych lotnisk w Polsce" - przekazano.

W informacji poinformowano, że obaj prezesi rozmawiali także o korzyściach, które mogą przynieść wspólne działania Polskiej Izby Turystycznej z lotniskami regionalnymi, w których PPL jest zaangażowany finansowo. Jak wskazano, "dobrym asumptem ku temu" będzie przygotowanie wspólnego stoiska na "Routes Europa 2022", spotkanie przedstawicieli lotnisk i linii lotniczych, którew przyszłym roku odbędzie się w Bergen w Norwegii.

"Turystyka i branża lotnicza to sektory, które zostały najmocniej poszkodowane przez pandemię. Właśnie dlatego tak ważne jest to, że przedstawiciele PPL i PIT podjęli decyzję o współpracy, by jednym głosem mówić o potrzebach rynku i konieczności odbudowy lotnictwa i turystyki" - podkreślono.

Ponadto, w trakcie spotkania została podjęta decyzja o przeprowadzeniu ankiety satysfakcji biur podróży zrzeszonych w PIT z poziomu usług oferowanych przez Lotnisko Chopina.

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" zarządza Lotniskiem Chopina, ma również udziały lub akcje spółek m.in. zarządzających portami regionalnymi, jak np. w Krakowie, Rzeszowie, Modlinie czy Poznaniu. W skład grupy kapitałowej PPL wchodzą także wyspecjalizowane spółki świadczące obsługę pasażerów, towarów i samolotów na polskich lotniskach (Welcome Airport Services i Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław) oraz podmiot prowadzący działalność pozalotniczą: ACS - działalność z zakresu ochrony i kontroli bezpieczeństwa pasażerów oraz bagażu w portach lotniczych.

Polska Izba Turystyki jest największą ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego; jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA). Członkami Polskiej Izby Turystyki są najważniejsze i największe: biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, znani przewoźnicy, gestorzy bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych, korporacje targowe, a także inni przedstawiciele szerokiej reprezentacji branży turystycznej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl