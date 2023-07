PPL: od 27 października loty z lotniska w Radomiu do Egiptu

Do zimowej siatki połączeń z Lotniska Warszawa-Radom dołączył kolejny kierunek - egipski kurort Sharm el-Sheikh – poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont.

Operatorem wycieczek do Egiptu będzie tureckie biuro podróży Anex Tour. Loty do Egiptu, obsługiwane Boeingami 757-300 ukraińskich linii Skyline Express Airlines, realizowane będą w każdy piątek, od 27 października do 12 kwietnia 2024 r.

"To pierwszy czarter w sezonie zimowym, który dołącza do ogłoszonych wcześniej przez PLL LOT regularnych połączeń zimowych do Rzymu i Paryża" - powiedziała Dermont.

Zaznaczyła, że duże zainteresowanie przewoźników i touroperatorów jest efektem bardzo dobrych wyników przewozowych. "Od końca kwietnia, kiedy lotnisko rozpoczęło działalność, odprawiliśmy już ponad 36 tys. osób; tylko w ciągu pierwszych dwóch tygodni lipca z portu skorzystało 12 tys. pasażerów" - podkreśliła rzeczniczka.

W sezonie wakacyjnym z Radomia polecieć można do Francji, Włoch, Grecji, Turcji, Bułgarii i Albanii. Podróżni z Warszawy i Kielc mogą skorzystać z bezpłatnych shuttle busów, których rozkład kursowania dostosowany jest do siatki połączeń lotniczych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl