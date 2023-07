PPL: w pierwszej połowie 2023 Lotnisko Chopina odprawiło ponad 8,34 mln podróżnych

W pierwszej połowie br. Lotnisko Chopina odprawiło ponad 8,34 mln podróżnych, czyli blisko 2 proc. więcej niż w tym samym czasie 2019 r - poinformowały w środę Polskie Porty Lotnicze. Dodano, że zgodnie z rankingiem Eurocontrol, stołeczny port jest w czołówce najbardziej punktualnych w Europie.

Jak wskazano w informacji, Lotnisko Chopina w Warszawie w czerwcu odnotowało wzrost liczby odprawionych pasażerów o blisko 2 proc. w stosunku do tego samego miesiąca 2019 roku. Z danych PPL wynika, że w pierwszym półroczu 2023 port odprawił łącznie ponad 8,34 mln podróżnych.

"To pierwszy po okresie pandemii miesiąc, w którym udało się przekroczyć wynik najlepszego do tej pory 2019 roku" - podkreślono. Zwrócono uwagę, że rekordowy okazał się zwłaszcza czwartek, 29 czerwca, kiedy to na stołecznym lotnisku odprawiono dokładnie 66 tys. 505 podróżnych. Zaznaczono też, że pomimo wzmożonego ruchu wakacyjnego lotnisko funkcjonuje dobrze i według rankingu Eurocontrol jest w czołówce najbardziej punktualnych portów w Europie.

"Jesteśmy dumni, że przy tak dużym ruchu pasażerskim osiągamy również bardzo dobre wskaźniki punktualności. Jest to efekt codziennych zmagań pracowników lotniska, którzy ogromnym wysiłkiem starają się zapewnić pasażerom jak największy komfort podróży. Dzięki temu ruch na lotnisku odbywa się płynnie, co przekłada się na punktualność operacji lotniczych" - wskazała cytowana w informacji rzecznik Lotniska Chopina Anna Dermont.

Poinformowano, że od początku roku stołeczne lotnisko odprawiło ponad 968 tys. pasażerów czarterowych, czyli o ok. 14 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2019, kiedy podróżujących rejsami czarterowymi było prawie 850 tys. Dodano, że tylko w czerwcu odnotowano wzrost liczby pasażerów czarterowych o 23 proc. w odniesieniu do analogicznego miesiąca 2019 roku. W br. było to prawie 351 tys. osób, podczas gdy w 2019 ponad 285 tys.

Wskazano, że w pierwszej połowie 2023 r. turyści czarterowi najczęściej latali do: Antalyi w Turcji, Hurghady i Marsa Alam w Egipcie oraz Rodos i Heraklionu w Grecji. Z kolei w przypadku połączeń regularnych w czołówce najpopularniejszych tras znalazły się: Londyn, Paryż, Amsterdam, Frankfurt i Dubaj.

PPL przekazały, że stołeczny port w ciągu pół roku obsłużył ponad 53,5 tys. ton cargo i poczty. "To prawie 2 proc. więcej niż w tym samym okresie 2019 roku, kiedy to tonaż obsłużonego cargo i poczty wyniósł ponad 52,5 tys. ton" - podano.

Dodano, że tuż przed szczytem sezonu wakacyjnego na Lotnisku Chopina ruszył program Straży Granicznej umożliwiający skorzystanie z bramek automatycznej kontroli granicznej (tzw. bramek ABC) przez dzieci powyżej 12 roku życia wyjeżdżające z Polski. Aby przejść przez automatyczne bramki, dziecko musi mieć co najmniej 140 cm wzrostu, posiadać biometryczny dokument podróży oraz być obywatelem państw Unii Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej lub Szwajcarii. Wcześniej z bramek tych mogły korzystać dzieci powyżej 12 roku życia, ale jedynie przy wjeździe do Polski.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl