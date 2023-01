PPMT w Gdańsku wybuduje Centrum Serwisowe Grupy Kapitałowej PKP PLK

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku wybuduje Centrum Serwisowe Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – poinformowała we wtorek spółka PKP PLK.

Jak przekazała Magdalena Janus z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., planowane Centrum Serwisowe będzie miało m.in. halę napraw okresowych dla wielofunkcyjnych i ciężkich maszyn do robót torowych.

"Aktualnie opracowywana jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna. Wartość prac projektowych wynosi ponad 2,9 mln zł brutto. Budowa obiektu jest planowana w latach 2023/2024. Rozpoczęcie działalności przewidziano w III kw. 2025 roku. Przedsięwzięcie jest możliwe dzięki dokapitalizowaniu spółek zależnych PLK SA" - wyjaśniła.

Wskazała, że powierzchnia Centrum Serwisowego w Gdańsku ma wynosić ok. 11,5 tys. mkw (około 150 m długości oraz 75 m szerokości). "Pozwoli to na umieszczenie wewnątrz hali pięciu torów. Cztery tory będą wykorzystywane przy prowadzeniu przeglądów i napraw serwisowych. Piąty tor będzie torem technologicznym, na którym zlokalizowana zostanie myjnia, komora przygotowawcza do malowania oraz komora lakiernicza. Zastosowane rozwiązania ułatwią przemieszczanie serwisowanych maszyn pomiędzy myjnią, torami ze stanowiskami roboczymi, a lakiernią. Centrum będzie wyposażone w panele fotowoltaiczne oraz pompy cieplne, a także możliwość rekuperacji" - poinformowała Magdalena Janus.

Obiekt wybuduje Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. Janus podkreśliła, że projekt budowy jest opracowywany w oparciu o nowoczesną technologię projektowania BIM. "To metodyka prowadzenia inwestycji budowlanej oparta na efektywnym zbieraniu, przechowywaniu i wykorzystaniu informacji. Dzięki cyfrowej platformie do wymiany danych zamawiający i wykonawca będą mogli na bieżąco uzgadniać aspekty techniczne projektu oraz wskazywać potencjalne kolizje, które w zwykłej dokumentacji są bardzo trudno dostrzegalne. Powstanie również cyfrowy model obiektu budowlanego, który po uzupełnieniu o informację z etapu realizacji prac posłuży do wygenerowania Modelu Informacyjnego o Zasobach. Model ten będzie wykorzystywany w czasie eksploatacji obiektu i będzie kompletną bazą danych o urządzeniach faktycznie wbudowanych" - wyjaśniła przedstawicielka PKP PLK.

