Prace nad przedłużeniem programów pomocowych. Znów popłyną miliardy

Do tej pory z programów pomocowych Banku Gospodarstwa Krajowego dla firm dotkniętych skutkami pandemii skorzystało już 65 tys. przedsiębiorców, a wartość udzielonego finansowania sięgnęła 48 mld zł. Część z tych mechanizmów zaplanowano do końca roku. Ale po tym terminie wsparcie się nie skończy. O programach pomocowych i rozwiązaniach planowanych na czas wychodzenia z kryzysu w rozmowie z WNP.PL opowiada członek zarządu BGK, Tomasz Robaczyński.

- Pakiet pomocowy BGK to część tarczy antykryzysowej rządu Mateusza Morawieckiego i planu pomocowego na czas II fali pandemii.W lipcu uruchomiliśmy Fundusz Dopłat do Oprocentowania. Przedsiębiorcy (bez względu na wielkość firmy) mogą skorzystać z dopłaty do odsetek kredytu obrotowego. Dotyczy to zarówno nowych, jak i już zaciągniętych zobowiązań.Wsparcie z Funduszu Dopłat do Oprocentowania można łączyć z innymi programami, np. zaciągając kredyt z dopłatą, zabezpieczony gwarancją płynnościową lub gwarancją de minimis.We wrześniu wystartowaliśmy z unikatowym na skalę Europy programem gwarancji spłaty limitu faktoringowego. W ten sposób przyczyniamy się do utrzymania płynności firm różnej wielkości we wszystkich sektorach. Potencjał gwarancji ze środków Funduszu Gwarancji Płynnościowych oszacowany został na 11,5 mld zł.Kolejna pomoc, jaką zaproponowaliśmy przedsiębiorcom na czas COVID-19, to lepsza oferta gwarancji z programu COSME: obniżenie prowizji za gwarancję z 1 proc. do 0,7 proc., wydłużenie okresu obowiązywania gwarancji - z 27 do 39 miesięcy, wydłużenie okresu odnawiania spłaty kredytu z 5 do 9 lat.Pełna lista rozwiązań dostępnych dzięki Pakietowi Pomocowemu BGK jest dostępna na naszej stronie BGK.pl.Pracujemy też nad tym, aby przedłużyć działanie obowiązujących obecnie programów pomocowych do końca 2021 roku (pracę są już na finiszu). Zwiększymy kwotę gwarancji de minimis do 1,5 mln euro - zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów unijnych, wydłużymy okres gwarancji dla kredytów obrotowych do 75 miesięcy, a dla kredytów inwestycyjnych - do 120 miesięcy. I zrezygnujemy z prowizji za gwarancje udzielane przedsiębiorcom z sektora kultury i kreatywnego.- W planach mamy wprowadzenie gwarancji leasingu. Odnotowujemy duże zainteresowanie tego typu produktem zarówno ze strony leasingodawców, jak i leasingobiorców.W trudnym dla polskiej gospodarki okresie pobudzamy też działalność inwestycyjną gmin oraz inwestorów sektora mieszkań na wynajem. Wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii uatrakcyjniamy programy mieszkaniowe dostępne w BGK - m.in. przez istotne zwiększenie kwot bezzwrotnego wsparcia gmin z Funduszu Dopłat oraz przez opcję dojścia do własności w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC). Odpowiednie przepisy przechodzą właśnie proces legislacji.- Jestem spokojny o finanse banku i potencjał do obsłużenia obecnych i projektowanych programów. Pozostajemy bankiem, którego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju kraju i szczególnie w czasie pandemii widać, jak mocno wzrosła rola BGK.Nasze programy finansujemy z kapitałów własnych i programów rządowych. Warto natomiast zauważyć, że obsługujemy także Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i pozyskujemy dla niego środki.Fundusz powstał w odpowiedzi na bieżące potrzeby związane z walką z pandemią koronawirusa - i to premier wskazuje, jakie instytucje mogą z niego korzystać i na jaki cel mogą przeznaczać pieniądze. Jak dotychczas wydatki z Funduszu wynoszą już 88 mld zł i z pewnością wzrosną jeszcze do końca roku.Widzimy w naszych produktach dużą rolę w pobudzeniu inwestycji - przede wszystkim publicznych, rządowych i samorządowych. Pomogą one wyjść z kryzysu wywołanego pandemią, rozpędzą gospodarkę i przywrócą zaufanie do rynku inwestorów prywatnych.