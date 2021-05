Prace PLK poprawiające dostęp do portu w Szczecinie przekroczyły już półmetek

Prace PKP PLK mające na celu poprawę kolejowego dostępu do portu w Szczecinie przekroczyły już półmetek - poinformował w piątkowym komunikacie zarządca kolejowej infrastruktury. Prace przewidują też montaż nowych torów i sieci trakcyjnej w Świnoujściu.

Po zakończeniu prac będzie przewóz ładunków stanie się bardziej efektywny i bezpieczniejszy. Inwestycja warta około 1,5 mld zł współfinansowana jest z unijnego instrumentu CEF "Łącząc Europę".

Prace na torach dojazdowych do portów prowadzone są etapowo, by zapewnić dostęp transportu kolejowego do nabrzeży. Inwestycja zapewni dojazd do portów dłuższych i cięższych składów. Pojadą pociągi 750-metrowe o obciążeniu 221 kN na oś.

Zwiększą się możliwości przeładunkowe stacji w Szczecinie i w Świnoujściu. Porty przyjmą i odprawią więcej ładunków, co poprawi wzrost konkurencyjności przewozów towarowych i potencjału portów i pozytywnie wpłynie rozwój gospodarczy regionu.

"Projekty w portach Szczecin i Świnoujście są ważne w skali krajowej i międzynarodowej. Inwestycje zwiększają rolę kolei jako sprawnego, bezpiecznego i ekologicznego transportu ładunków oraz przyniosą wymierne efekty dla gospodarki. Działania PLK wpisują się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu" - powiedział cytowany w komunikacie członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch.

Jak informują PLK PLK, w rejonie stacji Szczecin Port Centralny ułożonych zostało już 37 z planowanych 61 km nowych torów. Zamontowano 98 ze 177 rozjazdów. Dla przejazdu cięższych pociągów towarowych wykonawca wzmacnia grunt i wykonuje odwodnienie torów.

Przebudowane zostaną trzy wiadukty i most kolejowy nad rzeką Parnicą.

Budowany jest drugi tor pomiędzy stacją Świnoujście Przytór a stacją Świnoujście. Wykonawca wymienia sieć trakcyjną i konstrukcje wsporcze, a także wzmacnia podtorze. Zamontowane zostały 34 rozjazdy. Na stacji Świnoujście (stacja towarowa) wymienionych jest około 9 kilometrów torów oraz sieć trakcyjna.

"W Europejskim Roku Kolei z zadowoleniem przyjmuję postęp prac, pomimo pandemii COVID-19, w portach Szczecin i Świnoujście. To ważny i strategiczny projekt współfinansowany z CEF (...). Dzięki inwestycji poprawi się kolejowy dostęp do portów, co oznacza, że do i z portów więcej towarów zostanie przewiezionych ekologicznym transportem, jakim jest kolej" - powiedział cytowany w komunikacie Morten Jensen z CINEA (Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska).

