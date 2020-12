Pracodawcy ostrzegają: zmiany w podatkach pogorszą konkurencyjność polskich firm

Pandemia COVID-19 zatrzymała znaczną część gospodarki, ale nie spowodowała ograniczenia zmian w prawie podatkowym. W 2021 r. przedsiębiorcy będą musieli płacić nowe podatki oraz ponieść koszty dostosowania się do wielu, często bardzo problematycznych obowiązków.

Zmiany pożądane przez przedsiębiorców

Nowe podatki w 2021:

Zmiany, które są pożądane przez przedsiębiorców i mogą być dla nich ciekawą propozycją w 2021 r., to poza tzw. estońskimi zasadami opodatkowania spółek kapitałowych, objęcie większej grupy mikro spółek 9 proc. stawką podatku CIT (podniesienie limitu z 1,2 mln euro do 2 mln euro) oraz zwiększenie limitu uprawniającego do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 250 tys. euro do 2 mln euro.- Nie są to jednak rozwiązania dostępne i atrakcyjne dla wielu przedsiębiorców ze względu na przyjęte dodatkowe warunki i ograniczenia dla stosowania estońskich zasad opodatkowania CIT-em, czy ze względu na fakt, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest atrakcyjny jedynie dla przedsiębiorców, którzy nie ponoszą wysokich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - ocenia Pruszyński.Jak zauważa regulacje, które pogorszą sytuację przedsiębiorstw dotyczą większości firm i obywateli. Podatek cukrowy może np. doprowadzić do likwidacji firm produkujących napoje słodzone, w szczególności kiedy te przegrają walkę o klienta z firmami o silniejszej pozycji rynkowej. W niektórych przypadkach nawet dwa razy wyższą cenę zapłacą klienci za napój z dużą zawartością cukru.- Podatek handlowy spowoduje podniesienie cen i uderzy przede wszystkim w konsumentów, niemniej wzrost cen może także przełożyć się na spadki przychodów i konieczność szukania oszczędności wśród pracowników albo kontrahentów. Pozostałe zmiany mają na celu maksymalizację wpływów budżetowych, a tym samym uderzają w konkurencyjność polskich firm na rynku międzynarodowym, ograniczają ich potencjał do rozwoju, inwestycji oraz odporność na kryzysy - dodaje Przemysław Pruszyński.- opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych;- ograniczenie dotyczące ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych;- konieczność publikowania i przekazywania do naczelnika urzędu skarbowego informacji o strategii podatkowej firmy;- podatek cukrowy;- podatek od sprzedaży detalicznej;- estoński CIT;- objęcie większej grupy mikro spółek 9 proc. stawką CIT;- zwiększenie limitu uprawniającego do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.