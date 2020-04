Pracownicy Grupy Tauron szyją maseczki dla kolegów

Pracownicy Grupy Tauron w ciągu 2 tygodni uszyli blisko 1 tys. maseczek, aby zaopatrzyć w te środki ochrony osobistej swoich kolegów – górników, energetyków, pracowników ochrony i służb sprzątających.

"Nie wytwarzamy specjalistycznego sprzętu. Szyjemy maseczki bawełniane, które można samodzielnie zdezynfekować i wielokrotnie używać w drodze do pracy. Przynajmniej w ten sposób możemy wspomóc naszych kolegów w tym trudnym dla wszystkich czasie" - wyjaśniła w poniedziałek specjalistka ds. rozliczeń finansowych w Tauron Obsługa Klienta Bożena Klatecka.

Szyte w ramach akcji maseczki nie zastępują środków ochrony osobistej, w które pracownicy są wyposażani w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Przyczyniają się natomiast do poprawy ich bezpieczeństwa w drodze do pracy. Dostają je monterzy, energetycy, górnicy, pracownicy ochrony i służb sprzątających.

"To gest solidarności, ale również wyrazy podziękowania dla tych, którzy pomimo zagrożenia COVID-19 codziennie pokonują drogę do pracy, by w gniazdkach klientów nie zabrakło prądu" - podkreślił prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk.

Pracownicy Grupy Tauron włączyli się w walkę z koronawirusem poprzez różnorodne działania. W trakcie epidemii nieprzerwanie dbają o dostawy energii elektrycznej, ciepła i gazu. Aby zapewnić im bezpieczeństwo, firma wprowadziła specjalne procedury, m.in. pracownicy spółek strategicznych mają codziennie mierzoną temperaturę ciała, a energetycy, którzy sprawują całodobowy nadzór nad siecią elektroenergetyczną, podzieleni zostali na stałe zespoły bez możliwości rotacji pomiędzy nimi.

W trosce o zdrowie pracowników i klientów w połowie marca Tauron zawiesił działalność stacjonarnych punktów obsługi klienta, wzmacniając jednocześnie elektroniczne kanały obsługowe. Od tego czasu prawie 800 tys. klientów załatwiło swoje sprawy korzystając ze zdalnych kanałów kontaktu. Największy wzrost został odnotowany przy zawieraniu umów przez internet.

Przypadki zakażenia koronawirusem zdarzają się również w kopalniach. Górnicy z kopalń należących do Taurona odpowiedzieli jednak na apel o krew placówek medycznych ze Śląska, ponieważ w związku z pandemią spadła liczba honorowych dawców. Górnicy oddali w sumie 120 litrów krwi.