Pracownicy Kolei Śląskich robią przyłbice dla szpitali

Pracownicy Kolei Śląskich robią ręcznie przyłbice ochronne dla personelu medycznego walczącego z koronawirusem. Blisko tysiąc takich masek ma trafić do szpitali w Katowicach, Zabrzu, Sosnowcu i Gliwicach - poinformował w piątek regionalny przewoźnik.

"Chcieliśmy dołożyć jako Koleje Śląskie swoją cegiełkę do tego, by w tak trudnym czasie wesprzeć tych, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. Kolejarze swoją pracę traktują jako służbę, a pomysł produkcji przyłbic jako podziękowanie naszych pracowników dla medyków, którzy teraz podczas swojej służby ratują ludzi" - powiedział prezes Kolei Śląskich Aleksander Drzewiecki.

Przyłbice wykonane są z folii na co dzień służącej do bindowania i taśmy polipropylenowej. Całość spięta jest zszywkami i specjalnymi spinkami, ułatwiającymi zamocowanie przyłbic na głowie. Wszystko ręcznie robią sami pracownicy śląskiego przewoźnika na podstawie projektu i pomysłu jednego ze szczecińskich inżynierów. Wykonanie jednej przyłbicy w ten sposób trwa mniej niż trzy minuty - jest to znacznie szybsza metoda niż w przypadku druku 3D.

Część z wyprodukowanych przyłbic będzie służyć także pracownikom kolei, ale zdecydowana większość trafi do placówek medycznych. Będą to: Katowickie Centrum Onkologii, Szpital Miejski w Zabrzu, Sosnowiecki Szpital Miejski i Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Produkcja przyłbic już się rozpoczęła. Pierwsze egzemplarze trafią do placówek medycznych w ciągu najbliższych kilku dni.