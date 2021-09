Pracownicy PERN zorganizowali największą w historii spółki akcję wolontariatu

Ponad 400 pracowników PERN wzięło udział w największej akcji wolontariatu w historii tej spółki. W Płocku, Boronowie, Adamowie, Dębogórzu i Rejowcu podzieleni na zespoły sadzili drzewa, odnowili świetlice, pomagali mieszkańcom ośrodków dla niepełnosprawnych i pracowali w schroniskach dla zwierząt.

"Była to pierwsza akcja na taką skalę realizowana w PERN i pierwsza taka możliwość spotkania od początku pandemii" - podkreśliła spółka, informując we wtorek o inicjatywie. Jak wyjaśnił PERN, działania na rzecz społeczności i instytucji lokalnych zorganizowano 24 września w Płocku, Boronowie, Adamowie oraz w Dębogórzu i Rejowcu, czyli w miejscowościach, gdzie znajdują się obiekty spółki.

"PERN to spółka infrastruktury krytycznej, odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa. Jednak nasza infrastruktura, nasze bazy są głęboko osadzone w całej Polsce i są ważnym elementem dla lokalnych społeczności" - powiedział prezes PERN Igor Wasilewski, cytowany w komunikacie spółki. I dodał: "prowadzimy biznes lokalnie i poprzez nasze zaangażowanie, chcieliśmy podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy na co dzień sąsiadują z obiektami PERN".

Według spółki, jej pracownicy z Adamowa (znajduje się tu m.in. baza magazynowa ropy naftowej) pomalowali pokoje pacjentów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach. Uporządkowali okoliczny teren i odświeżyli drewniane ławki. Zamontowali także siatkę ogrodzeniową, zabezpieczyli kojce i wykonali budy dla podopiecznych schroniska dla zwierząt w Mielniku.

Z kolei, jak podał PERN, pracownicy bazy paliw w Boronowie oraz jednostek sąsiadujących udali się do gminnego parku, gdzie wykonywali prace konserwacyjne, a także nasadzenia ozdobnych drzew, przy czym dodatkowo uporządkowali teren szkolnego boiska w Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej i sadzili rośliny na terenie parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego.

Zadaniem pracowników z bazy paliw w Dębogórzu i sąsiednich obiektów było nasadzanie drzew i krzewów w okolicach Pomorskiej Trasy Rowerowej R10 oraz naprawa i pomalowanie ławek na placu zabaw w Dębogórzu.

Według PERN, największe zgrupowanie jej pracowników w trakcie akcji wolontariuszy odbyło się w Płocku, gdzie znajduje się siedziba spółki - tamtejsi pracownicy, a także zatrudnieni w Warszawie i okolicy, wykonali prace porządkowe na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, nasadzenia roślin w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego i w Szkole Podstawowej nr 24, gdzie uczą się dzieci niepełnosprawne.

W ramach inicjatywy zakupiono także i zamontowano altanę oraz huśtawkę w Domu Dziecka nr 2 w Płocku, a tamtejsze schronisko dla zwierząt oraz dwa Towarzystwa Opieki nad zwierzętami - OTOS ANIMALS i ARKA otrzymały nowe budy zmontowane przez pracowników PERN.

Pracownicy spółki działali też w okolicach Rejowca, gdzie znajduje się baza paliw - w tamtejszych lasach przeprowadzono nasadzenia drzew na obszarze ok. 1 ha, wykonano także modernizację oświetlenia w świetlicy terapeutycznej w Skokach i uporządkowano teren zabytkowego cmentarza w okolicach Zamku Bierzgłowskiego.

PERN to strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski państwowy podmiot, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz za magazynowanie w bazach na terytorium kraju zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl