Pracownicy Sandvika z dodatkiem inflacyjnym

Pracownicy firmy Sandvik Polska będą otrzymywali dodatek rekompensujący rosnące koszty utrzymania.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Wyniesie on 600 zł brutto i po raz pierwszy zostanie wypłacony wraz z wynagrodzeniem za wrzesień.

Szwedzka Grupa Sandvik zatrudnia w Polsce niespełna 700 pracowników.

W Katowicach, gdzie produkowane są narzędzie do obróbki skrawaniem, pracuje 170 osób.

Bez wsparcia wielu pracowników nie dałoby rady udźwignąć rosnących rat kredytów, coraz wyższych opłat za żywność i media

- Skłonienie pracodawcy do wyłożenia środków na pomoc pracownikom w tym trudnym czasie było naszym priorytetem - mówi Rafał Mikołajczyk, przewodniczący Solidarności w Sandvik Polska w Katowicach, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

Wskazuje również, że w tym celu związkowcy przygotowali analizę ekonomiczną, którą wraz z pismem dotyczącym uruchomienia środków przesłali do pracodawcy i właściciela koncernu.

- Wykazaliśmy, że bez dodatkowego wsparcia wielu pracowników nie udźwignie rosnących rat kredytów, coraz wyższych opłat za żywność i media, i popadnie w kłopoty finansowe - zaznacza Mikołajczyk.

Motorem do działania był zbyt niski, zdaniem związkowców, poziom podwyżek wprowadzonych przez pracodawcę w kwietniu. Wyniosły one 6,5 proc.

- To było zdecydowanie za mało w zestawieniu z szalejącą inflacją, która już wówczas przekroczyła 11 proc. Musieliśmy podjąć jakieś działania, by pomóc pracownikom. Rozważaliśmy spór zbiorowy, ale ostatecznie wystarczyło przygotowanie analizy i zwrócenie się do pracodawcy o wypłatę dodatkowych środków. Jesteśmy zadowoleni z rozwiązania, które zaproponował. Nasze działanie spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony pracowników - mówi Rafał Mikołajczyk, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

Dodatek inflacyjny będzie wypłacany przez siedem miesięcy. Związkowcy liczą na więcej

Związkowcy liczą, że po upływie tego okresu zostanie on wliczony do podstawy wynagrodzenia i wpłynie na zwiększenie pochodnych. Są to m.in. premia kwartalna, dodatek stażowy, czy jubilaty.

Dodatek rekompensujący rosnące koszty utrzymania to nie jedyne wsparcie, jakie pracownicy Sandvika otrzymali od pracodawcy. W tym roku wzrosły też dwie wypłacane w firmie nagrody. Bonus na rozpoczęcie roku szkolnego wyniósł 500 zł brutto i był o 200 zł wyższy niż rok temu. Z kolei premia wakacyjna wyniosła 2,5 tys. zł brutto - o 500 zł więcej niż w tamtym roku.

Szwedzka Grupa Sandvik zatrudnia w Polsce niespełna 700 pracowników. W Katowicach, gdzie produkowane są narzędzie do obróbki skrawaniem, pracuje 170 osób.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl