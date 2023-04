Pracuj.pl: spadła popularność pracy zdalnej

W IV kw. 2022 r. 28 proc. pracujących Polaków deklarowało pracę w modelu zdalnym lub hybrydowym; popularność pracy poza biurem spadła o 6 punktów procentowych w porównaniu do I kwartału 2022 roku - wskazali eksperci Pracuj.pl. Dodali, że widoczna jest tendencja powracania do biur.

Aby sprawdzić, jak dokładnie prezentuje się obecnie rozkład sił pomiędzy pracą zdalną i hybrydową, a stacjonarną trzy lata od wybuchu pandemii, portal Pracuj.pl przeprowadził badanie na reprezentatywnej grupie 1790 pracujących Polaków, w tym 506 wykonujących swoje obowiązki zdalnie lub hybrydowo.

"28 proc. pracujących Polaków badanych przez Pracuj.pl w czwartym kwartale ub.r. deklaruje, że wykonuje pracę w nowo przyjętych modelach elastycznych - zdalnym lub hybrydowym. To oznacza, że popularność pracy poza biurem spadła o 6 punktów procentowych w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku, a więc zauważalna jest zmiana w stosunkowo krótkim okresie.(...) Widoczna jest tendencja powracania do biur" - wskazali eksperci Pracuj.pl.

Spośród respondentów badania wykonujących swoje obowiązki zdalnie lub hybrydowo, tylko 8 proc. chciałaby wrócić do pracy wyłącznie w siedzibie firmy. Największa liczba badanych wskazuje, że w ciągu najbliższego roku, dwóch lat chciałaby pracować hybrydowo z uwzględnieniem obecności w firmie minimum raz w tygodniu. Nieznacznie mniej, bo 30 proc. badanych pracujących Polaków chciałoby pojawiać się w firmie 2-3 razy miesięcznie. Na pracę w pełni zdalną stawia obecnie 28 proc. respondentów.

Eksperci przypomnieli, że nowe przepisy Kodeksu pracy dot. pracy zdalnej weszły w życie 7 kwietnia br. Zgodnie z nowymi przepisami, praca zdalna oznacza wykonywanie pracy w całości lub częściowo poza siedzibą firmy, w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

"Nowe regulacje będą obejmować nie tylko umowę o pracę, ale także inne stosunki pracy. Ustalanie konkretnych zasad dla danej firmy w tym zakresie będzie odbywać się w porozumieniu pomiędzy pracodawcą i pracownikami. Praca zdalna będzie mogła być ustalona już w momencie zawierania umowy" - wskazał portal Pracuj.pl.

Zwrócono uwagę, że przypadku osób już zatrudnionych, będą one musiały złożyć wniosek o możliwość pracy zdalnej. Dodano, że ustawa określa także, w jakich przypadkach pracodawca nie może odmówić możliwości pracy zdalnej oraz wskaże, ile dni pracy zdalnej w ciągu roku będzie mógł wykorzystać pracownik w przypadkach losowych, wymagających pozostania w domu.

Eksperci Pracuj.pl wskazali, że nowe przepisy zobowiązują firmy do pokrycia kosztów pracownika związanych ze zużyciem energii czy gazu oraz innych kosztów związanych bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej. Dodatkowo, pracodawca będzie zobowiązany zapewnić zdalnym pracownikom materiały i narzędzia pracy oraz ich instalację, serwis oraz konserwację. Eksperci zaznaczyli, że wszystkie sprzęty prywatne, które pracownik wykorzystuje na rzecz pracy (takie, jak np. laptop) będą musiały zostać wycenione, a ekwiwalent przekazany przez pracodawcę.

Pracuj.pl poinformował, że w 2022 r. w serwisie zamieszczono 1 103 000 ofert pracy, z czego 1/3 dotyczyła pracy zdalnej lub hybrydowej.

Według danych serwisu w czwartym kwartale 2021 roku odsetek pracowników wykonujących pracę w pełni zdalnie lub hybrydowo wynosił 35 proc. Dla porównania, w marcu ubiegłego roku liczba ta spadła do 34 proc., a w czwartym kwartale 2022 powroty do firmy nabrały większej dynamiki. W raporcie zwrócono uwagę, że widoczny jest także wpływ odgórnych decyzji firm o powrotach do biur, odzwierciedlający się w wyraźnym wzroście odsetka osób pracujących tylko z siedziby firmy.

Eksperci Pracuj.pl zauważyli, że pracownicy negatywnie odbierają narzucanie im odgórnie nowych zasad. "To z kolei może skutkować niską motywacją osób zmuszonych do powrotu do modelu stacjonarnego, a nawet zwolnieniami lub tzw. quiet quitting, czyli +cichym odchodzeniem+, objawiającym się niskim poziomem zaangażowania pracowników w wykonywane obowiązki oraz życie firmowe" - stwierdziła HR Business Partner w Grupie Pracuj Jolanta Lewandowska-Bitkowska.

