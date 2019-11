Pragma Inkaso: słaby kwartał w dobrze zapowiadającym się roku

Pragma Inkaso, firma z branży zarządzania należnościami, osiągnęła w III kwartale 2019 roku 0,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Rok wcześniej było to 0,49 mln zł zysku, co oznacza spadek o 51 proc. W trzech kwartałach 2019 r. Pragma Inkaso zanotowała 6,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,87 mln zł zysku rok wcześniej. To wzrost o 224 proc.