PragmaGO wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 12 mln zł – informuje spółka.

Zarząd PragmaGO podał, że 5 września 2023 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii V wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu spółki z 21 sierpnia 2023 r.

„W ramach oferty skierowanej do inwestorów kwalifikowanych oraz do nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, oferowanych było łącznie 120 tys. obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł za każdą obligację. Zarząd PragmaGO dokonał przydziału 120 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej 12 mln zł – czytamy w komunikacie.

PragmaGO jest faktorem spoza sektora bankowego.

W pierwszym półroczu 2023 spółka osiągnęła obroty na poziomie 924 mln zł, co oznacza wzrost o 27 proc. wobec analogicznego okresu przed rokiem.

Polscy faktorzy sfinansowali w I półroczu 2023 r. bieżącą działalność krajowych przedsiębiorstw w kwocie blisko 225,7 mld zł. Oznacza to, że wykupili wierzytelności w formie faktur o łącznej wartości o 1,2 proc. wyższej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. Faktury na gotówkę zamieniło ponad 24 tys. firm. Przekazały one do sfinansowania 12,7 mln dokumentów płatniczych.

