PragmaGO z kolejną ofertą obligacji. Wartość emisji to 20 mln zł

Obligacje o łącznej wartości 20 mln zł przydzieliła inwestorom PragmaGO. Przyjęto 1284 zapisy, a wartość popytu wyniosła 58,5 mln zł, co oznacza redukcję na poziomie niemal 66 proc. Obligacje znajdą się w obrocie giełdowym na rynku regulowanym GPW Catalyst.

Firma zdecydowała o przydziale 200 tys. obligacji serii B2.

Cena emisyjna równa jest 100 zł za sztukę.

To kolejna oferta obligacji zajmującej się finansowaniem małych i średnich przedsiębiorstw PragmyGO.

2-letnie obligacje korporacyjne oferowane w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji – zapisy na takie papiery wartościowe zakończyła właśnie PragmaGO.

- Wynik emisji to potwierdzenie rzetelności, transparentności i przewidywalności działania PragmaGO. Jesteśmy podmiotem, który w zrównoważony sposób, dynamicznie zwiększa skalę biznesu – przyznaje Jacek Obrocki, wiceprezes PragmaGO. - Firma dołącza do – jak to określa – „elitarnego grona podmiotów”, które są w stanie z powodzeniem plasować obligacje niezabezpieczone - dodaje.

Zainteresowanie inwestorów obligacjami PragmyGO to wynik m.in. poprawy efektywności działań

- Zdajemy sobie jednak sprawę, że dla inwestorów oznacza to ulokowanie jedynie ok. 1/3 zadeklarowanych środków. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni wartością popytu (58,5 mln zł) oraz liczbą osób, które złożyły zapisy. Ponad 1000 osób zadeklarowało chęć nabycia obligacji, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na polski rynek kapitałowy – ocenia wiceprezes PragmaGO.

Wpływy z emisji obligacji na kilka „zróżnicowanych celów”

Jak uważa, taka struktura popytu może oznaczać dobrą płynność obligacji na rynku wtórnym. Współkierowana przez niego firma planuje wykorzystać pozyskane wpływy z emisji na kilka, jak to ujmuje, „zróżnicowanych celów”. Chodzi przede wszystkim o sfinansowanie zakupu i rozwój infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej oraz refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego, a także pokrycie bieżących kosztów działalności.

Tym razem emisja dotyczyła niezabezpieczonych 2-letnich obligacji korporacyjnych oferowanych w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji. Spółka zaoferowała inwestorom oprocentowanie zmienne, oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 6 punktów procentowych (co daje obecnie odsetki w wysokości prawie 13 proc. w skali roku).

Poprzednia emisja miała miejsce jesienią 2022 roku. Firma pozyskała wtedy 12,8 mln zł.

PragmaGO notowana jest na rynku Catalyst od 2011 roku. W III kw. 2022 r. spółka przekroczyła 1,15 mld zł obrotu (60 proc. wzrostu r/r).

