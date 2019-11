Prawdopodobnie Jacek Sasin stanie na czele Ministerstwa Zasobów Narodowych

Wszystko wskazuje na to, że powstanie ministerstwo, które będzie skupiać nadzór nad spółkami Skarbu Państwa - powiedział w poniedziałek przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów wicepremier Jacek Sasin. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, pytany o nowe ministerstwo i o to, czy Jacek Sasin stanie na jego czele, odpowiedział: "to możemy dzisiaj powiedzieć"

Sasin zwrócił uwagę, że spółki Skarbu Państwa to bardzo poważny obszar działania kraju. - Dzięki ostatnim czterem latom dobrego zarządzania tymi spółkami, wiele z nich wypracowało naprawdę bardzo potężne zasoby finansowe - podkreślił wicepremier.

Według niego istotne jest inwestowanie z sensem i koordynowanie tych inwestycji w zakresie wielu podmiotów, a nie jednej spółki. Zdaniem Sasina, właśnie na tym powinien skupić się nowy minister.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski pytany w czwartek, czy można powiedzieć, że w nowym rządzie "będzie ministerstwo skarbu i Jacek Sasin stanie na jego czele" odpowiedział: "to możemy dzisiaj powiedzieć".