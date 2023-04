Prawdziwa kondycja finansów publicznych pod znakiem zapytania

Jakie należy zastosować instrumenty ekonomiczne, żeby można było wyhamować, a przy tym także kontrolować inflację w Polsce? Czy zmiany w sferze finansów publicznych będą konieczne po ewentualnej zmianie władzy po jesiennych wyborach parlamentarnych?

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Nie ma lepszego miejsca do dyskusji nad finansami publicznymi i tematami związanymi z polską gospodarką niż Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, który odbędzie się dniach 24-26 kwietnia 2023 roku.

Tym razem do dyskusji zostali zaproszeni politycy z różnych opcji, którzy uczestniczyć będą w debacie EEC Politics: Finanse. Z opozycji i z obozu rządowego właśnie po to, aby mogli przedstawić swoje recepty na polską gospodarkę, walkę z inflacją, ewentualne przystąpienie naszego kraju do strefy euro.

Inflacja jest zbyt wysoka i uciążliwa dla obywateli, biznesu, banków i prowadzenia normalnej polityki gospodarczej. Choć na krótką metę poprawia wpływy z tytułu podatków do budżetu państwa, to jednak po stronie wydatkowej zmusza do rewaloryzacji wszystkich projektów inwestycyjnych. Warto więc zastanowić się nad tym, jakie podjąć działania, aby wyhamować inflację i kontrolować ją w kolejnych miesiącach, zanim nie osiągnie celu Narodowego Banku Polskiego (NBP), czyli 2,5 procent w skali roku z możliwością wahań o jeden punkt procentowy w dół albo w górę.

Ciągle powraca także temat udziału Polski w strefie euro i tego, czy w okresie obserwowanego spowolnienia byłby to atut i szansa, czy wręcz przeciwnie pułapka i ryzyko.

Zbliżające się jesienne wybory parlamentarne zadecydują o możliwych zmianach w sferze zarządzania finansami publicznymi, a może wręcz przeciwnie nic lub prawie nic nie zostanie poddane weryfikacji. Jednak w trakcie kampanii przedwyborczej warto zapoznać się stanowiskiem przedstawicieli partii politycznych na temat zarządzania budżetem państwa.

W debacie swój udział zapowiedzieli między innymi: Paulina Hennig-Kloska, posłanka Polska 2050, poseł Przemysław Koperski z Lewicy i posłanka Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej.

Rząd szykuje nowy podatek. Co się w nim znajdzie? Rozmawiamy z ministrem Patkowskim

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl