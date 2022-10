Prawie 1,2 mld zł wsparcia dla samorządów w woj. śląskim

Prawie 1,19 mld zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT trafi w tym roku do samorządów w regionie - wynika z poniedziałkowej informacji wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka. Samorządy wskazują, że ubytki w ich dochodach są wyższe, niż rekompensaty.

Nowelizacja ustawy o dochodach JST (jednostek samorządu terytorialnego) przewiduje przekazanie samorządom w całym kraju dodatkowych 13,7 mld zł jeszcze w 2022 r. Pieniądze te mają m.in. rekompensować ubytki w dochodach bieżących.

Podczas poniedziałkowego briefingu w Katowicach wojewoda podał, że do samorządów woj. śląskiego trafi łącznie blisko 1,19 mld zł: ponad 544 mln zł otrzymają miasta na prawach powiatu, prawie 592 mln zł - powiaty wraz z gminami w powiatach (w tym 106 mln same powiaty) i 52 mln zł - samorząd województwa. Pierwsza transza została przelana; druga ma zostać przelana do końca listopada br., trzecia - do końca roku.

Wieczorek wymieniał również, że np. Katowice otrzymają do końca roku 78 mln zł, Częstochowa - 43 mln zł, Bielsko-Biała - 42 mln zł, Sosnowiec - 38 mln zł, Zabrze - 30 mln zł, Tychy - 29 mln zł, a Rybnik - 27 mln zł. "Poziom kilkudziesięciu milionów zł na bieżącą działalność poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego to jest naprawdę bardzo duże wsparcie" - stwierdził.

Wojewoda przekonywał, że środki gromadzone na rachunkach samorządów według danych do końca ub. roku, świadczą o wzroście gospodarczym w Polsce w ostatnich latach. "Stan finansów samorządów do końca 2021 r. był naprawdę bardzo, bardzo dobry" - powiedział.

Przedstawiciel administracji rządowej w regionie podkreślał wpływ wojny w Ukrainie i powiązanego z nią kryzysu energetycznego na inflację. "Po stronie rządu jest troska i w odniesieniu do obywateli - poprzez kierowanie do nich różnego rodzaju dopłat, systemów wsparcia, tarcz, jak również w odniesieniu do takich jednostek, jak samorządy" - zapewnił.

"Musimy wziąć pod uwagę wspólną odpowiedzialność: za Polskę, za Polaków, że z jednej strony rząd robi wszystko, aby ta sytuacja energetyczna, inflacyjna, nie odbiła się jakoś znacząco na poziomie życia naszych obywateli; to również ta odpowiedzialność jest po stronie samorządów" - wskazał Wieczorek.

W ostatni piątek samorząd Rudy Śląskiej poinformował o otrzymaniu 8,5 mln zł w ramach pierwszej transzy pieniędzy, które samorządy mają dostać do końca roku w ramach uzupełniania ich dochodów z tytułu niekorzystnych zmian przepisów podatkowych, powodujących ubytki w budżecie na 2023 r.

Łącznie rządowe wsparcie dla Rudy Śląskiej ma wynieść 25,5 mln zł. Jak zaznaczyli tamtejsi samorządowcy, problem w tym, że w zestawieniu z utraconymi przez Rudę Śląską dochodami bilans nadal jest ujemny - miasto będzie na minusie wynoszącym ok. 40 mln zł.

"Te pieniądze, określane jako +dodatkowe+, to tak naprawdę środki, które miały trafić do budżetu naszego miasta w przyszłym roku w ramach subwencji rozwojowej i to w kwocie ponad 56,2 mln zł" - zaznaczył prezydent Michał Pierończyk.

"Już wiadomo, że tych pieniędzy nie otrzymamy, ponieważ subwencję tę zastąpił pakiet środków, które właśnie trafiają do samorządów" - podkreślił prezydent Rudy Śląskiej wyliczając, że Ruda Śląska straci na tym ponad 30 mln zł.

"Jeśli do tego dołożymy ujemny bilans pomiędzy pierwotnie prognozowanymi dochodami a najnowszymi kalkulacjami Ministerstwa Finansów na 2023 r., to okazuje się, że w przyszłym roku możemy otrzymać ponad 39 mln zł mniej, niż wcześniej zakładaliśmy w Wieloletniej Prognozie Finansowej" - powiedziała skarbnik miasta Ewa Guziel.

"Same dochody z tytułu podatku PIT mają być o 11 mln zł mniejsze od tegorocznych" - dodała skarbniczka.

Jak oszacował Związek Miast Polskich, ubytek dochodów z tytułu PIT dla Rudy Śląskiej w latach 2019 - 2023 wyniesie ponad 216 mln zł. "Nawet jeśli uwzględnimy rekompensaty - ubiegłoroczne 33,3 mln zł w ramach subwencji uzupełniającej i tegoroczne 25,5 mln zł, to strata naszego miasta w tym zakresie wyniesie ponad 157 mln zł" - podała Ewa Guziel.

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego władze samorządowe w całej Polsce otrzymały właśnie pierwszą transzę pieniędzy z blisko 13,7 mld zł. Następne transze będą wypłacane w listopadzie i grudniu. Kwota minimalnego dofinansowania to 2,9 mln zł dla gmin; 6,1 mln zł dla powiatów i 32,7 mln zł dla województw.

Środki można przeznaczyć m.in. na zakup źródeł energii, ciepła oraz inwestycje poprawiające efektywność energetyczną, a także na wydatki bieżące. W ustawie określającej zasady podziału tych pieniędzy zapisane jest, że na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii ma zostać przeznaczone 15 proc. środków.

Na poniedziałkowym briefingu w Katowicach wystąpili również posłowie PiS z regionu. Jerzy Polaczek mówił o wzroście wpływów samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT oraz o dotychczasowych i planowanych rozwiązaniach wspierających inwestycje lokalne, w tym m.in. o przygotowywanym programie wsparcia zabytków.

"Słyszy się o tym, że samorządy oskarżają rząd, że zabrał im jakieś pieniądze, kolosalne pieniądze. Ja tego nie widzę w danych: jeżeli by porównywać lata, (...) lawinowo wzrastają środki samorządu, w okresie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość jest u władzy" - dodał poseł Grzegorz Gaża.

