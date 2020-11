Prawie 118 tys. pasażerów na lotnisku w Gdańsku w październiku

Prawie 118 tysięcy pasażerów obsłużyło w październiku lotnisko w Gdańsku, to dobry wynik, mimo pandemii - poinformowała w środę rzecznik prasowy Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Agnieszka Michajłow.

W gdańskiego lotniska skorzystało w ubiegłym miesiącu 117 733 osób.

"Wyniki za październik są satysfakcjonujące, mimo że mieliśmy mniej pasażerów niż we wrześniu czy sierpniu. Tego się należało spodziewać. Z jednej strony, październik to okres poza sezonem lotów wakacyjnych i każdego roku widać w tym czasie spadek liczby połączeń. Z drugiej, zwiększająca się wciąż liczba zachorowań na koronawirusa w Polsce i coraz więcej restrykcji dla Polaków w innych krajach, nie sprzyjają podróżowaniu" - ocenił w komunikacie prasowym, prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Tomasz Kloskowski.

Najwięcej pasażerów gdańskie lotnisko obsłużyło w piątek 2 października, było ich w sumie 6 881. Tego dnia było też najwięcej, bo aż 105 operacji lotniczych.

Najpopularniejszymi kierunkami w październiku z lotniska w Gdańsku były Wielka Brytania, Szwecja i Norwegia. Latano też w miejsca wakacyjne. Z linii czarterowych skorzystało prawie 6,5 tysiąca pasażerów, którzy polecieli do Turcji i Grecji.

W czasie pandemii COVID-19 rozwija się natomiast w Gdańsku rynek przesyłek lotniczych.

"W październiku zanotowano 11-procentowy wzrost przewiezionych ładunków w porównaniu do tego samego okresu 2019 roku. Miało na to wpływ uruchomienie w ubiegłym miesiącu nowej bazy i lotów cargo realizowanych przez firmę UPS" - podała Michajłow.

25 października zmienił się na zimowy rozkład połączeń lotniczych w Gdańsku.

Przewoźnicy zadeklarowali realizację do końca marca prawie 60 połączeń z Gdańska. Jednak w związku z obostrzeniami obowiązującymi w wielu krajach i mniejszym zainteresowaniem pasażerów podróżowaniem, linie lotnicze zawiesiły część swoich połączeń do około połowy grudnia. Obecnie, gdańskie lotnisko ma ponad 30 aktywnych połączeń do 12 krajów.