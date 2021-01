Prawie 20 tys. firm skorzystało z pomocy w ramach Tarczy 2.0

Po 11 dniach roboczych działania Tarczy Finansowej 2.0 pomoc otrzymało prawie 20 tys. firm, a wartość pomocy wyniosła 3 mld 100 mln zł - poinformował w czwartek wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk podczas konferencji Pekao.

"Na dziś, czyli po 11 dniach roboczych działania Tarczy Finansowej 2.0, mamy 19 tys. 647 firm ze wsparciem, czyli tyle firm już otrzymało wsparcie. To jest prawie 20 tys. firm w ciągu jedenastu dni roboczych. Kwota, jaka do nich została wysłana, to jest już 3 mld 100 mln zł" - powiedział wiceprezes PFR. Jak dodał, te dane dowodzą, iż druga Tarcza finansowa działa szybko, a skala pomocy jest "spora, choć co do zasady mniejsza niż w pierwszej Tarczy".

Według Marczuka średnia kwota, jaka trafia do mikroprzedsiębiorców w ramach Tarczy 2.0, to prawie 90 tys. zł, a MŚP otrzymują średnio 650 tys. zł.

Wiceprezes PFR odniósł się też do pomocy dla najbardziej poszkodowanych przez pandemię branż. "Jeżeli chodzi o gastronomię, to na dziś restauracji i innych placówek gastronomicznych, które skorzystały z tarczy 2.0 jest 5842" - poinformował, dodając, że w szeroko rozumianej gastronomii pomoc otrzymało ok. 7 tys. firm, czyli ok. 10 proc. firm działających w tej branży. "Jeśli chodzi o hotele, to samych hoteli mamy prawie 1500, do tego prawie tysiąc obiektów turystycznych i miejsc krótkiego zakwaterowania, czyli też ok. 2,5 tys. firm z tej branży" - powiedział.

Marczuk przypomniał też, że Tarcza 2.0 wystartowała niedawno, a pomoc w jej ramach otrzyma znacznie więcej firm. "Ile tych firm jest, nie świadczy o tym, ile ich będzie" - powiedział.

Wiceprezes PFR podsumował także wypłaty w ramach uruchomionej na wiosnę zeszłego roku Tarczy MŚP 1.0. Jak mówił, wsparcie otrzymało wówczas 348 tys. firm, czyli około połowy małych i średnich przedsiębiorstw; kwota jaka wpłynęła do tych przedsiębiorstw to 61 mld zł, średnia kwota wpłacana na konto mikroprzedsiębiorcy (firmy zatrudniającej do 9 osób) to 70 tys. zł, a jeśli chodzi o większe firmy (zatrudniające między 10 i 249 pracowników) było to blisko 600 tys. zł. Przypomniał, że łącznie w firmach, które otrzymały wówczas pomoc, pracuje ponad 3,1 mln ludzi.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 ma umożliwić przyznawanie mikro, małym i średnim firmom subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Chodzi o branże, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Finansowanie w ramach programu jest udzielane od 15 stycznia 2021 r. i potrwa do 31 marca 2021 r. Wartość programu to 13 mld zł.