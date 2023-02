Prawie 27 mln podróżnych na polskich lotniskach regionalnych w 2022 r.

Prawie 27 mln podróżnych obsłużyły w 2022 r. polskie regionalne porty lotnicze – wynika z danych zrzeszającego je związku. To o 14,5 mln więcej w porównaniu z 2021 r. i ponad 88 proc. wartości z rekordowego dotąd 2019 r., kiedy przez lotniska regionalne przewinęło się ponad 30 mln pasażerów.

Polskie lotniska regionalne zwiększyły udział w obsłudze lotniczego ruchu pasażerskiego - z 62 proc. przed pandemią do 65 proc. w ub. roku. Trzy z nich, a szczególnie rzeszowski port lotniczy w Jasionce, zaczęły pełnić też ważną rolę w obsłudze lotów cargo z pomocą dla napadniętej przez Rosję Ukrainy.

Statystyki ruchu pasażerskiego za 2022 r. w 13 funkcjonujących w Polsce lotniskach regionalnych przekazał w środę rzecznik Związku Regionalnych Portów Lotniczych (ZRPL) Piotr Adamczyk. Jak zaznaczył, miniony rok stał pod znakiem odbudowy ruchu po dwóch latach wywołanego przez pandemię koronawirusa największego kryzysu w historii branży lotniczej.

Zgodnie z danymi ZRPL w 2022 r. na krajowych lotniskach regionalnych obsłużono w sumie 26,7 mln pasażerów, czyli o 14,5 mln więcej (o 118,5 proc.) w porównaniu z 2021 r. Wynik osiągnięty w 2022 r. to 88,4 proc. ruchu z rekordowego dotąd, przedpandemicznego 2019 r., gdy z siatek połączeń portów regionalnych skorzystało ogółem 30,2 mln podróżnych.

W 2022 r. we wszystkich 14 polskich portach lotniczych, czyli na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz na 13 lotniskach regionalnych, zanotowano 41,1 mln pasażerów, tj. o 21,4 mln więcej (o 108,8 proc.) w porównaniu z 2021 r. Ruch pasażerski w całym kraju odbudował się do poziomu 83,9 proc. wobec 2019 r., kiedy 14 polskich lotnisk obsłużyło 49,1 mln podróżnych.

W 2022 r. lotniska regionalne zwiększyły udział w całości ruchu pasażerskiego do 65 proc. To więcej niż w rekordowym 2019 r., kiedy udział ten wyniósł 62 proc.

W ubiegłym roku sześć lotnisk regionalnych osiągnęło wynik powyżej 1 mln pasażerów w ciągu roku. Podobnie jak w latach poprzednich, największym portem regionalnym okazał się Kraków, który w 2022 r. obsłużył 7,39 mln podróżnych. Na drugim miejscu, z liczbą 4,57 mln pasażerów, znalazł się Gdańsk.

Trzecie były Katowice, gdzie odnotowano 4,41 mln podróżnych. Czwartym największym portem regionalnym w Polsce w 2022 r., z rekordowym wynikiem 3,12 mln pasażerów, zostało lotnisko Warszawa-Modlin. Kolejne dwa lotniska to Wrocław, w którym obsłużono 2,87 mln pasażerów, oraz Poznań z wynikiem 2,25 mln osób.

W drugiej grupie znalazło się siedem lotnisk. Na jej czele stanął port Rzeszów-Jasionka, który zanotował 731 tys. pasażerów, ale pełnił też kluczową rolę w obsłudze rejsów cargo ze wsparciem dla Ukrainy. Kolejne były: Szczecin - z wynikiem prawie 420 tys. podróżnych, następnie Lublin - 330 tys., Bydgoszcz - 254 tys., Łódź - 180 tys., Olsztyn-Mazury - 113 tys. i Zielona Góra - 43 tys. podróżnych.

Zdaniem prezesa ZRPL Artura Tomasika ubiegły rok był ważny i dobry dla polskich lotnisk regionalnych. "Nastąpiła szybka odbudowa przewozów pasażerskich, co jest bardzo ważne dla ustabilizowania sytuacji finansowej portów" - podkreślił.

"Mieszkańcy Polski po raz kolejny pokazali, że chcą i lubią latać z lotnisk regionalnych, które dobrze znają i do których dojazd nie jest wyzwaniem finansowym. W minionym roku dwóch na trzech obsłużonych w Polsce pasażerów linii lotniczych wybierało porty regionalne" - zaznaczył prezes ZRPL.

Tomasik dodał, że pierwszy rok po kryzysie pandemicznym potwierdził rolę lotnisk regionalnych dla zrównoważonego rozwoju kraju.

"Są także kluczowym elementem infrastruktury strategicznej państwa, bo to właśnie one przyjęły na siebie obsługę zdecydowanej większości różnorakiej pomocy dla Ukrainy, która drogą lotnicza przybywała do Polski. Mowa tutaj w szczególności o lotniskach w Rzeszowie, Lublinie i Katowicach" - zaakcentował.

