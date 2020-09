Prawie 33 tysiące kolejnych osób płaci podatki w Krakowie

Blisko 33 tys. osób, które mieszkają w Krakowie, ale do tej pory rozliczały się z fiskusem w innych miejscowościach, zdecydowało się płacić podatki w tym mieście. Przedstawiciele władz stolicy Małopolski szacują, że przyniesie to lokalnemu budżetowi ok. 90 mln zł.

W czwartek zastępca prezydenta Krakowa ds. obsługi mieszkańców Bogusław Kośmider podsumował tegoroczną edycję kampanii zachęcającej mieszkańców do rozliczania podatku PIT w miejscu, w którym żyją, pracują i studiują. W tym roku odbyła się ona pod hasłem "Podatek tam, gdzie Ty. Rozliczaj PIT w Krakowie i korzystaj z Karty Krakowskiej".

Według przedstawionych danych podatek PIT za rok 2019 zapłaciło w Krakowie blisko 649,4 tys. osób, a więc o 32,7 tys. mieszkańców brutto (z uwzględnieniem zgonów) więcej niż rok wcześniej. To oznacza, że od nowych podatników do budżetu miasta wpłynęło dodatkowe ok. 90 mln zł.

Jak zaznaczył Kośmider, Kraków jako jedno z niewielu miast w Polsce może się pochwalić tak znaczącym wzrostem podatników. "W ciągu 10 lat miastu przybyło ponad 70 tys. osób płacących tu podatki" - podkreślił.

Według niego jeden pozyskany podatnik to dodatkowa korzyść dla budżetu Krakowa w wysokości średnio 2750 zł rocznie. Z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych PIT miasto uzyskało w zeszłym roku do budżetu 1,786 mld zł. Stanowi to 30 proc. wszystkich dochodów samorządu.

"To realny zastrzyk finansowy dla miasta, a co za tym idzie - większe środki na jego dalszy, dynamiczny rozwój i inwestycje podnoszące komfort życia mieszkańców" - ocenił Kośmider.

Do płacenia podatków w Krakowie - ocenił zastępca prezydenta - zachęcają nie tylko coroczne kampanie informacyjne, ale przede wszystkim Karta Krakowska, która osobom uiszczającym tam podatek oferuje zniżki na komunikację miejską, dostęp do tańszej oferty kulturalnej oraz rabaty na usługi u miejskich i komercyjnych partnerów programu.

Karta Krakowska działa w mieście od 2018 r. Do korzystania z niej uprawnione są osoby, które spełniają co najmniej jeden z warunków: są zameldowane na pobyt stały na terenie Krakowa lub rozliczają tam swój podatek dochodowy. Do tej pory do programu przystąpiło ponad 258 tys. osób.

Jak zaznaczyli przedstawiciele władz miasta, przedstawione dane dotyczą podatków płaconych za 2019 rok. Nie obowiązywały wtedy jeszcze zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszające dochody samorządów.

"Wyniki te nie uwzględniają też skutków ekonomicznych pandemii. One ujawnią się dopiero w roku 2021. Jednak tak duży wzrost liczby podatników w dwóch ostatnich latach świadczy o niewątpliwym sukcesie Karty Krakowskiej" - ocenił Kośmider.

Zgodnie z prawem, w przypadku podatku PIT zameldowanie w Krakowie nie jest warunkiem koniecznym, by płacić tam ten podatek. Wystarczy podać w formularzu PIT krakowski adres zamieszkania oraz wskazać dane właściwego miejscowo urzędu skarbowego.