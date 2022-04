Prawie 630 tysięcy pasażerów od początku roku na gdańskim lotnisku

Od początku stycznia do końca marca do Gdańska przyleciało i odleciało 629 745 pasażerów. To więcej o prawie 500 proc. niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

Linie lotnicze zrealizowały w Gdańsku od początku roku (w pierwszym kwartale) 7 691 operacji lotniczych. To o 132 proc. więcej w stosunku do tego samego czasu w 2021 roku.

"Wyniki za pierwszy kwartał pokazują, że pasażerowie wrócili do latania po pandemii koronawirusa. Jestem z tego bardzo zadowolony. Szczególnie ze wzrostów, jakie osiągają nasi partnerzy, czyli linie lotnicze" - powiedział prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Tomasz Kloskowski.

Na gdańskim lotnisku cały czas w Gdańsku rośnie także ilość transportowanych drogą lotniczą towarów i przesyłek pocztowych. Od stycznia do końca marca 2022 zanotowano 2 424 ton cargo. To o prawie 17 proc. więcej niż w 2021.

W ciągu trzech miesięcy tego roku Port Lotniczy Gdańsk wypracował 4 mln 736 tys. 754 złotych zysku netto. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2021 roku zanotował stratę na poziomie -12 037 239 zł.

"Po dwóch latach ciągłych strat, mamy w końcu zysk zarówno na sprzedaży jak i zysk netto. To oznacza, że w końcu zaczynamy osiągać stabilność ekonomiczną, która jest szalenie ważna dla utrzymania spółki, jej procesów inwestycyjnych, a także dla wiarygodności wobec banków, które finansują nasze przedsięwzięcia" - podkreślił Tomasz Kloskowski.

Przedstawiciele portu pozytywnie oceniają też siatkę lotów z Gdańska w sezonie letnim - 88 połączeń, na 71 lotnisk, do 22 krajów, w tym pięć połączeń krajowych, realizowanych przez dziesięciu przewoźników.

