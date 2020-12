Prawie 90 proc. Małopolan wie, że jest uchwała antysmogowa, a ponad 60 proc., że trzeba wymienić stare piece

89,2 proc. ankietowanych Małopolan wie, że sejmik przyjął uchwałę antysmogową, a 63,3 proc., że zawiera ona nakaz wymiany pozaklasowych pieców. Mieszkańcy oczekują wsparcia finansowego przy likwidacji starych palenisk oraz szybkich i częstych kontroli – wynika z badań opinii przeprowadzonych na zlecenie władz województwa.

Badania zrealizowano na reprezentatywnej próbie mieszkańców na przełomie października i listopada 2020. Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS przeprowadził 3 tys. wywiadów: 2,5 tys. w Małopolsce, 500 w Krakowie. Pytania dotyczyły postrzegania działań samorządu województwa w zakresie jakości powietrza i ochrony przed smogiem oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

89,2 proc. ankietowanych Małopolan wie, że sejmik przyjął uchwałę antysmogową, aż 59,3 proc."raczej dobrze" a 22,4 proc. badanych "dobrze" ocenia restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony powietrza, jakie zostały wprowadzone w Krakowie i w Małopolsce. Czego oczekują mieszkańcy w dni ze smogiem? 69,1 proc. odpowiedziało, że darmowej komunikacji, a 67 proc., że częstszych kontroli spalania odpadów. Chcą przy tym, żeby służby reagowały na sygnał o paleniu śmieci błyskawicznie: w ciągu dwóch godzin od zgłoszenia.

Mieszkańcy, jak wynika z badań oczekują od swoich gmin wsparcia przy składaniu wniosków o wymianę pieców węglowych (65 proc. badanych), a później zapewnienia dofinansowania do wyższych rachunków za ogrzewanie (72,1 proc.).

Prawie 70 proc. respondentów uważa, że w budynkach użyteczności publicznej np. w urzędach i szkołach powinna być wykorzystywana energia ze źródeł odnawialnych,a zdaniem 78,4 proc. pytanych od uzdrowisk powinno się wymagać wyższych standardów jakości powietrza niż od innych miejscowości.

"Ochrona powietrza to najważniejsze wyzwanie, jakie stawiamy sobie od początku tej kadencji" - mówił na piątkowej konferencji prasowej wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz. Jak podkreślił przyjęty w Małopolsce Program Ochrony Powietrza daje nadzieję na poprawę w krótkiej perspektywie stanu powietrza, ale jest też wyzwaniem dla samorządów.

Zdaniem Urynowicza badanie pokazuje, że władze województwa mają sojusznika w mieszkańcach, którzy oczekują, że samorządy aktywnie będą walczyć o czyste powietrze. "Aby ochrona środowiska była skuteczna wymaga społecznej akceptacji. Wiele rozwiązań wiąże się z tym, żeby mieszkańcy chcieli pewne czynności wykonywać np. nie spalali odpadów czy wymienili stare palenisko" - mówił Urynowicz.

"Cieszy tak wysoka świadomość Małopolan, bo mając takich sojuszników możemy wdrażać Program Ochrony Powietrza" - mówił przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku radny Robert Bylica.

Wicemarszałek Urynowicz zapowiedział, że wyniki badania zostaną przedstawione na forum wójtów i burmistrzów Małopolski i przesłane do wszystkich samorządów w regionie, a on sam będzie namawiał władze lokalne do odważnego zajmowania się ochroną środowiska.

Małopolska jest pierwszym regionem w Polsce, w którym przyjęto regulacje antysmogowe na poziomie całego województwa - sejmik przegłosował uchwałę antysmogową 23 stycznia 2017 roku.Zgodnie z nią od 1 lipca 2017 roku w całym regionie w nowych domach można montować piece do ogrzewania na paliwa stałe wyłącznie spełniające najwyższe normy emisyjne, a stare kotły bezklasowe muszą zostać wymienione do 2023 r.