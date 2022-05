Prawie jedna trzecia holenderskich firm, którym odroczono podatki w związku z pandemią, nie będzie w stanie ich spłacić

Nawet 30 proc. firm, którym odroczono podatki w związku z pandemią koronawirusa, nie będzie w stanie ich spłacić, poinformował członków izby niższej parlamentu (Tweede kamer) sekretarz stanu ds. podatków Marnix van Rij. Rząd liczy się ze stratą około 6 mld euro.

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku gabinet informował posłów, iż spodziewa się, że przedsiębiorcy nie spłacą 1,5 mld euro z otrzymanej pomocy.

Z informacji przekazanej w piątek członkom Tweede kamer przez ministra Van Rij wynika, iż ta kwota będzie o 4,5 mld euro wyższa.

Firmy, które popadły w kłopoty finansowe w trakcie pandemii koronawirusa, mogły wnioskować o odroczenie płatności w 2020 i 2021 roku.

Jak informuje sekretarz stanu, zrobiło to około 400 tys. przedsiębiorców, z czego 282 tys. nie spłaciło jeszcze swoich zobowiązań.

"Z naszych szacunków wynika, że od 25 do 30 proc. firm nie spłaci swoich długów" - powiedział w Tweede kamer minister Van Rij. W jego ocenie wynika to głównie z faktu, iż część wsparcia trafiła do przedsiębiorców, którzy jeszcze przed pandemią znajdowali się na krawędzi bankructwa.

