Prawie o 12 proc. wzrosły w I półroczu br. przeładunki w Porcie Gdynia

O 11,8 proc. wzrosły w pierwszym półroczu 2021 r. przeładunki w Porcie Gdynia w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy ub. roku - poinformowała w poniedziałek spółka.

"Zamknęliśmy półrocze wzrostami w niemalże wszystkich grupach towarów, co świadczy o dużej efektywności terminali operujących w naszym porcie. To potwierdzenie słuszności trwających procesów inwestycyjnych oraz dobry sygnał dla gospodarki podnoszącej się z pandemii" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Jacek Sadaj.

Port Gdynia zamknął I półrocze wynikiem przeładunkowym równym 13,44 mln ton tj. o 1,42 mln ton więcej niż w analogicznym okresie roku 2020. Daje to wzrost rok do roku w wysokości 11,8 proc.

Największy wzrost odnotowano w grupach towarowych: ropa i przetwory naftowe +67,5 proc. r/r, drewno +66,4 proc. r/r/, węgiel +18 proc. r/r, drobnica +14,7 proc. r/r, z uwzględnieniem wzrostu przeładunku kontenerów o +15,11 proc. r/r. Zanotowano też wzrost eksportu skonteneryzowanych ładunków, który wyniósł 23,56 proc.

W pierwszym półroczu 2021 roku do Portu Gdynia zawinęło 2063 jednostek, co oznacza wzrost o 12,3 proc. w stosunku do podobnego okresu 2020 r.

