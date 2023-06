Prawnicy oceniają orzeczenie TSUE ws. frankowiczów

Radcowie prawni Piotr Dagiel i Paweł Rusiniak przestrzegają przed postrzeganiem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) jako ostatecznego uregulowania sytuacji na linii frankowicze - banki, po unieważnieniu umowy frankowej.

Radcowie prawni Piotr Dagiel i Paweł Rusiniak stwierdzają, że wyrok TSUE w sprawie C-520/21 potwierdził, że w przypadku uznania umowy frankowej za nieważną, banki nie będą mogły domagać się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału przez frankowiczów.

Radcowie uważają, że orzeczenie TSUE jest bardzo ważne, bo banki m.in. coraz częściej zniechęcały kredytobiorców do wystąpienia na drogę sądową, używając argumentu, że jeśli frankowicze je pozwą, to one w zamian pozwą ich korzystanie z kapitału.

Piotr Dagiel i Paweł Rusiniak przestrzegają przed postrzeganiem ww. orzeczenia TSUE jako ostatecznego uregulowania sytuacji na linii frankowicze - banki, po unieważnieniu umowy. Wskazują, że kwestia ew. dopuszczalności waloryzacji kapitału wypłaconego przez bank, nie była bezpośrednim przedmiotem rozstrzygnięcia w sprawie C-520/21.

Radcowie prawni Piotr Dagiel i Paweł Rusiniak stwierdzają, że dzisiejszy wyrok TSUE w sprawie C-520/21 zasadniczo potwierdził stanowisko Rzecznika Generalnego przedstawione w opinii z 16 lutego 2023 r. Mówi ono o tym, że w przypadku uznania umowy frankowej za nieważną, banki nie będą mogły domagać się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału przez frankowiczów.

Taka wykładnia podważyłaby sens ochrony przyznanej konsumentom

- W uzasadnieniu dzisiejszego wyroku Trybunał wskazał m.in., iż przyznanie bankom prawa do domagania się rekompensaty przyczyniłoby się do wyeliminowania efektu odstraszającego wywieranego na przedsiębiorców. Mówiąc prościej banki, pomimo uznania ich produktów - umów frankowych - przez Sąd za umowy nieważne i tak mogłyby na tych umowach zarabiać poprzez domaganie się od frankowiczów rekompensaty - ocenili radcowie Piotr Dagiel i Paweł Rusiniak.

Taka wykładnia, jak stwierdzili, podważyłaby sens ochrony przyznanej konsumentom przez dyrektywę 93/13 (w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich - przyp. red.) i groziłaby stworzeniem sytuacji, w których bardziej korzystne dla konsumentów byłoby raczej kontynuowanie wykonania umowy zawierającej klauzule abuzywne niż skorzystanie z ochrony przewidzianej dyrektywą i skierowanie sprawy na drogę sądową celem unieważnienia umowy frakowej.

- TSUE orzekł również, że to sądy krajowe będą musiały rozstrzygnąć, czy kredytobiorcom po unieważnieniu umowy przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez bank z ich środków, bowiem dyrektywa 93/13 nie reguluje bezpośrednio skutków nieważności umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem po usunięciu nieuczciwych warunków - wskazali Piotr Dagiel i Paweł Rusiniak.

Niemniej, jak podkreślili, TSUE wyraźnie zaznaczył, iż prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki za nieważną, konsumenci żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych.

"Kredytobiorcy zyskali potężny oręż w negocjacji z bankami ewentualnych ugód"

Piotr Dagiel i Paweł Rusiniak uważają, że dzisiejsze orzeczenie TSUE jest bardzo ważne, bo - jak stwierdzają - banki coraz częściej i coraz bardziej sugestywnie zniechęcały kredytobiorców do wstąpienia na drogę sądową, używając argumentu, że jeśli frankowicze je pozwą, to one odpowiedzą tym samym i pozwą frankowiczów o korzystanie z kapitału.

Trybunał, jak komentują, stępił ostrze powyższej argumentacji uznając, iż banki nie będą mogły zarabiać na frankowiczu, pomimo unieważnienia łączącej strony umowy.

- Innymi słowy kredytobiorcy zyskali potężny oręż w negocjacji z bankami ewentualnych ugód na korzystniejszych dla siebie warunkach jednocześnie zniechęcających sektor bankowy do prowadzenia kosztownych i prawdopodobnie nieskutecznych postępowań przeciwko kredytobiorcom o korzystanie z kapitału kredytu, w związku z wcześniejszym unieważnieniem umowy przez sąd krajowy - komentują radcowie prawni.

- Niemniej przestrzegamy przed postrzeganiem dzisiejszego orzeczenia jako ostatecznego uregulowania sytuacji na linii frankowicze - banki, po unieważnieniu umowy. Należy pamiętać, że kwestia ewentualnej dopuszczalności waloryzacji kapitału wypłaconego przez bank, którego wartość zmienia się w czasie nie była bezpośrednim przedmiotem rozstrzygnięcia w sprawie C-520/21, a biorąc pod uwagę cel tej instytucji może zachodzić wątpliwość czy waloryzację kapitału można potraktować jako rekompensatę - czytamy w komentarzu Piotra Dagiela i Pawła Rusiniaka.

