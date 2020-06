PRCH: 79 proc. Polaków czuje się bezpiecznie w galeriach handlowych

79 proc. Polaków czuje się bezpiecznie w galeriach handlowych - wynika z badania Polskiej Rady Centrów Handlowych. Ponad połowa badanych (52 proc.) deklaruje, że udaje się do galerii po konkretne produkty. 53 proc. osób ogranicza wydatki tylko do najpotrzebniejszych rzeczy - podano.

Jak wynika z badania "Powrót do zakupów po epidemii: Tracking postaw Polaków", zaprezentowanego przez agencję badawczą Inquiry wraz z PRCH, 61 proc. respondentów odwiedziło centra handlowe w ciągu pierwszego tygodnia czerwca i ponad dwie trzecie z nich deklaruje, że bez obaw o zdrowie zrobiło zakupy.

"Wciąż ponad połowa badanych (52 proc.) deklaruje, że udaje się do galerii po konkretne produkty. 53 proc. osób ogranicza wydatki tylko do najpotrzebniejszych rzeczy. Co piąty ankietowany wybiera się do centrum handlowego, żeby zobaczyć co się dzieje na mieście, a co trzeci w poszukiwaniu ciekawych promocji - czytamy.

Według prezes Inquiry Agnieszki Górnickiej, kolejne tygodnie przynoszą zmiany zachowań oraz potrzeb konsumentów, dlatego właściciele nieruchomości oraz przedstawiciele sieci handlowych i usługowych powinni uważnie śledzić bieżące trendy, by poznać oczekiwania klientów i wyjść im naprzeciw. "W pierwszym tygodniu czerwca Polacy udali się do galerii głównie po odzież, obuwie i bieliznę, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych" - wskazała.

"Z prezentowanych danych dowiadujemy się, że kolejne etapy znoszenia obostrzeń, związanych z COVID-19, przekładają się na zwiększony ruch w galeriach handlowych, dlatego klienci i pracownicy tym bardziej powinni zwracać uwagę na zasady bezpieczeństwa" - dodała Anna Zachara-Widła z PRCH. Przypomniała, że przed pójściem na zakupy, do kina, na siłownię czy na plac zabaw z dzieckiem, warto zajrzeć na profile społecznościowe kampanii #kupujebezpiecznie, gdzie znajduje się mnóstwo sprawdzonych, rzetelnych porad i sugestii dotyczących bezpieczeństwa.

Rada w kampanii społecznej "Bezpieczeństwo - kupuję to!" apeluje do klientów o odpowiedzialne zachowanie podczas wizyty w galeriach handlowych, u fryzjera, na siłowni, restauracji i kinie.

Badanie "Powrót do zakupów po epidemii: Tracking postaw Polaków", zrealizowane w dniach 1-5 czerwca na próbie 500 osób - podał PRCH.

Polska Rada Centrów Handlowych jest stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 240 firm działających w branży nieruchomości i miejsc handlu oraz usług.