PRCH: w centrach handlowych w grudniowe niedziele handlowe szczepienia przeciw COVID-19

Niedziele handlowe w tym roku przypadają na 12 i 19 grudnia; w ich trakcie w wielu centrach handlowych będą się odbywały szczepienia przeciw COVID-19 - przekazała w środę Polska Rada Centrów Handlowych, apelując jednocześnie do kupujących o odpowiedzialne zachowanie w trakcie zakupów.

Jak podkreśla Polska Rada Centrów Handlowych, dwie niedziele handlowe - 12 i 19 grudnia - pozwolą na rozłożenie zakupów na więcej dni tygodnia w okresie świąt Bożego Narodzenia.

"Dwa dodatkowe dni handlu umożliwią zrobienie zakupów przede wszystkim tym kupującym, którzy mogą realizować je jedynie w weekendy, dzięki czemu ruch weekendowy rozłoży się na trzy dni" - podkreśla PRCH. "Jeżeli tylko możemy, dajmy im taką możliwość i odwiedzajmy centra poza weekendem" - podkreśla PRCH.

Jednocześnie w imieniu branży centrów handlowych, Rada zwraca się z apelem do kupujących o przestrzeganie zasady DDM - utrzymywanie ok. 1,5 metra dystansu od innych osób, częste dezynfekowanie dłoni i noszenie maseczek w prawidłowy sposób, tak by jednocześnie zakrywały one nos i usta.

PRCH podkreśla, że czwarty kwartał jest dla branży handlowej najważniejszym okresem w roku i przynosi zazwyczaj ponad 30 proc. całorocznych obrotów.

"Sam grudzień to zazwyczaj o około 54 proc. wyższe obroty niż średnia miesięczna z okresu styczeń-listopad. Zgromadzone w tym okresie środki pozwalają sieciom handlowych zakupić kolekcje i produkty na kolejne sezony oraz przetrwać początek roku" - tłumaczy Rada.

PRCH przypomina, że od dawna apeluje o zniesienie zakazu handlu w niedziele.

"To rozwiązanie - zwłaszcza w pandemii - zwiększałoby bezpieczeństwo kupujących i pracowników handlu, a także poprawiłoby sytuację centrów handlowych i ułatwiło branży odbudowywanie strat wynikających z pandemii" - powiedział cytowany w informacji prasowej dyrektor zarządzający PRCH Krzysztof Poznański.

PRCH przekazało, że w ponad 100 centrach handlowych mają miejsce szczepienia przeciw COVID-19. "W wielu z nich będą się odbywały również w niedziele handlowe" - dodano.

Polska Rada Centrów Handlowych jest stowarzyszeniem not-for-profit zrzeszającym blisko 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl