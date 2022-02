PRCH: w grudniu 2021 r. obroty w centrach handlowych na poziomie sprzed pandemii

Obroty w centrach handlowych od maja do grudnia 2021 r. były o 0,75 proc. niższe niż w 2019 r., wynosząc 130 proc. obrotów z tego samego okresu 2020 r. - poinformowała w poniedziałek Polska Rada Centrów Handlowych. W grudniu 2021 r. obroty osiągnęły poziomu sprzed pandemii.

"Centra handlowe notują obroty na poziomie sprzed pandemii oraz stabilnie odbudowują odwiedzalność zbliżając się do wyników z 2019 roku. Nieco niższa odwiedzalność połączona z obrotami na poziomach z 2019 roku to pozytywne zjawisko w okresach zwiększonej zachorowalności dziennej na COVID-19, które pozwala na generowanie wysokich obrotów" - przekazała PAP w informacji prasowej Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH).

Według Rady, konsumenci zmienili zachowania zakupowe podczas pandemii, stawiając na bezpieczeństwo i planowanie. Udają się na zakupy najczęściej w pojedynkę, w konkretnym celu, robiąc zakupy dla całych rodzin na dłuższy czas.

Jak podała PRCH, "obroty w centrach handlowych w okresie od maja, czyli końca ostatniego lockdownu, do końca grudnia 2021 roku były zaledwie o 0,75 proc. niższe niż w 2019 roku, zachowywały stałą tendencję wzrostową przez osiem wskazanych miesięcy". "Porównując je do tego samego okresu w 2020 roku - obroty w 2021 stanowiły 130,1 proc. W grudniu 2021 r. obroty w centrach osiągnęły ten sam poziom, co w ostatnim miesiącu 2019 roku i jednocześnie były o 24 proc. wyższe niż w grudniu 2020 roku" - przekazała PRCH.

Dane za okres od maja do końca grudnia 2021 r. pokazują także utrzymujący się wzrost liczby odwiedzających centra handlowe. "Footfall w tych miesiącach wyniósł średnio 92,4 proc. odwiedzalności w stosunku do roku 2019 i 126,8 proc. W odniesieniu do roku 2020. W grudniu 2021 roku ruch w centrach był niższy o 12 proc. niż w analogicznym miesiącu 2019 roku i o 22,6 proc. wyższy niż w roku 2020" - wskazano.

PRCH podkreśliła, że od 1 grudnia ub.r. obowiązują limity klientów w placówkach handlowych (1 osoba na 15 m kw.) w kinach, restauracjach i kawiarniach. "Pomimo tych ograniczeń konsumenci korzystali i korzystają z możliwości stacjonarnych zakupów w centrach handlowych, jak i z oferty gastronomicznej i rozrywkowej, przy zachowaniu najwyższych standardów sanitarnych przestrzeganych przez zarządców i właścicieli centrów handlowych" - zauważono.

W informacji podkreślono, że nowy rok rozpoczął się narastającą V falą pandemii, największą z dotychczasowych pod względem liczby zakażeń, oraz obowiązującymi limitami. "Mimo tego ruch w centrach handlowych w styczniu 2022 był niższy tylko o 2 proc. niż w tym samym miesiącu w 2019 roku" - zaznacza PRCH.

Dane na temat odwiedzalności centrów handlowych są gromadzone przez wyspecjalizowane firmy przy wykorzystaniu technologii pozwalających na rzeczywiste, codzienne śledzenie ruchu w tych placówkach. Klienci są liczeni za pomocą kamer 3D zlokalizowanych przy każdym wejściu do obiektu.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym blisko 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług.

