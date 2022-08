Premier: 14. emerytura ma służyć poprawie życia seniorów (aktualizacja)

14. emerytura, która wkrótce będzie na kontach, w portfelach seniorów, ma służyć chociaż odrobinę poprawie ich życia – powiedział premier Mateusz Morawiecki, który wraz z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg spotkał się w czwartek z seniorami w Siennicy (woj. mazowieckie).

Podczas spotkania z seniorami na terenie Zespołu Szkół w Siennicy premier Morawiecki podkreślił, "że może jest to trudne do wyobrażenia dla naszych przeciwników politycznych, ale im jest ciężej, bo covid, wojna, wysokie ceny, tym my chcemy bardziej pomagać".

"Wiadomo, że człowiek starszy nie ma już możliwości ani dorobienia, ani zarobienia i jest zostawiony tylko z tą emeryturą, więc ta 13. i 14. emerytura ma służyć chociaż odrobinę poprawie życia właśnie seniorów" - wskazał.

Czternasta emerytura, czyli kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafi w sumie do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln z ZUS.

Premier zauważył, że gdyby w 2016 r. nie zmienił się rząd, nie byłoby trzynastej i czternastej emerytury.

"Pamiętacie, jak wyglądały waloryzacje? Przypominam sobie, że były nawet kilkuzłotowe, małe, bardzo niewielkie waloryzacje. Ale nie byłoby też emerytury bez podatku do 2,5 tys. zł, bo to my wprowadziliśmy 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku. Nie byłoby dodatków osłonowych, dodatku ciepłowniczego, który właśnie przyjęliśmy jako rząd, bo partia liberalna, czyli PO, PSL, zostawiają ludzi samych sobie" - powiedział i dodał, że 14. emerytura wkrótce będzie na kontach i w portfelach seniorów.

"Nie byłoby wszystkich programów, które służą poprawie życia seniorów, nie byłoby leków 75 plus. Ci z państwa, którzy muszą z tego korzystać, wiedzą, że jest to kolejny rodzaj wsparcia" - podkreślił.

Dodał, że nie byłoby też waloryzacji prowadzonej w cyklach rocznych i szeroko zakrojonego programu "Senior plus", czyli tworzenia infrastruktury dla osób starszych.

"Chciałbym, aby każdy senior pomyślał sobie, jak by ta nasza Rzeczpospolita, jak by to nasze życie seniora na emeryturze wyglądało, kiedy trzeba by było pracować do 67. roku życia(…). To była filozofia naszych poprzedników. My od niej całkowicie odeszliśmy" - powiedział.

Zwracając się do seniorów, premier podkreślił, że "jeśli miałby szukać podstawowej, absolutnie podstawowej przesłanki naszego działania społeczno-gospodarczego, to byłoby właśnie to: zmniejszyć poziom bezrobocia, podnieść płace Polaków, podnieść wynagrodzenia Polaków, podnieść emerytury po to, żeby ludzie chcieli żyć tam, gdzie się urodzili, kształcili, gdzie pracowali czasami przez całe życie - jak państwo".

Obecna na spotkaniu z seniorami minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że "czwartek jest pierwszym dniem wypłaty 14. emerytury, która trafiła już na konta wielu emerytów".

"Dzięki sprawnemu zarządzaniu budżetem państwa, ale także zarządzaniu z sercem, bo tak należało by do tego podejść, dzięki premierowi Mateuszowi Morawieckiemu polskie państwo stać właśnie na tę politykę społeczną, na wsparcie rodzin z małymi dziećmi i na wsparcie seniorów" - powiedziała i dodała, że "rząd polski nie zostawi Polaków bez wsparcia".

Dodała, że 14. emeryturę otrzyma ok. 9 mln emerytów i rencistów. "Pierwsza transza dzisiaj - 1,6 mln osób już świadczenie zapewne ma na kontach lub ewentualnie przyniesie je listonosz (...). Kolejne transze będą w kolejnych dniach (…).Cały budżet 14. emerytury (...) to jest ponad 11 mld zł inwestycji " - dodała.

Przypomniała, że aby otrzymać czternastą emeryturę nie trzeba wypełniać żadnych wniosków.

"To ZUS, KRUS i inne organy emerytalno-rentowe w dniu wypłaty świadczenia wypłacą tę czternastą emeryturę" - wyjaśniła.

"Życzę państwu zdrowia, sił i energii, abyście dalej młode pokolenie wychowywali w duchu wartości i umiłowania ojczyzny, abyśmy przede wszystkim budowali silną, niezależną Polskę, która jest liderem w Unii Europejskiej" - podsumowała Maląg i zapowiedziała, że nadal będą rozwijane programy związane z aktywnością seniorów: senior plus i aktywni plus.

Obecni na spotkaniu seniorzy w rozmowie z premierem i minister podkreślali, że "rząd o nich dba". Przedstawicielka gminy Trojanów wskazała, że w ostatnich kilku latach jej gmina zmieniła się na korzyść.

"Dostaliśmy pieniądze, dzięki którym mogliśmy zmodernizować nasze drogi. Będziemy otwierać nowe przedszkole i żłobek, mamy wyremontowane wszystkie świetlice. W naszej gminie jest 18 kół gospodyń, które dostają zastrzyk finansowy, za który bardzo dziękujemy. To wsparcie pomaga nam godnie i lepiej żyć" - powiedziała seniorka.

Pozostali seniorzy chwalili działalność swoich klubów. Podkreślali, że dzięki prowadzonej przez nie działalności wychodzą z domu i angażują się w rozliczne aktywności, m.in. naukę tańca, śpiewu czy haftu, oraz wyjeżdżają na wycieczki.

Na zakończenie spotkania z seniorami premier Morawiecki i szefowa MRiPS wpisali się do kroniki pamiątkowej w domu seniora na terenie Zespołu Szkół w Siennicy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl