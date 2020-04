Premier: 75 mld trafi do mikro, małych i średnich firm, 25 mld do większych podmiotów

75 mld złotych trafi do mikro, małych i średnich firm, a pozostałe 25 mld trafi do większych podmiotów płacących podatki w Polsce - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił w środę na konferencji prasowej, że rząd przeznaczy w swoim programie 100 mld złotych na potrzeby utrzymania miejsc pracy, utrzymania płynności firm i przedsiębiorców.

"Dla tych firm, których obroty spadły w ostatnim czasie o 25 proc., bo są też takie branże, których obroty rosną, są też takie firmy, które radzą sobie jeszcze cały czas nieźle, choć ten kryzys uderza w nas i poprzez kanał popytowy i podażowy. I związku z tym na pewno wielka część gospodarki ucierpi" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że trzy czwarte z tych 100 mld złotych, nieoprocentowanych subwencji trafi do firm zatrudniających do 250 pracowników. "Czyli mikro od 1 do 9 pracowników, małe od 10 do 49 i średnie od 50 do 250 czy 249 pracowników - do tych firm trafi trzy czwarte tego programu - 75 mld złotych. I będą to warunki takie jakich do tej pory żaden wcześniejszy z polskich programów gospodarczych nie widział" - oświadczył premier.

Podkreślił, że do dużych podmiotów trafi pozostałe 25 mld złotych, na - jak mówił - "ratowanie miejsc pracy pod warunkiem również, że płacą podatki w Polsce, że nie uciekają gdzieś do rajów podatkowych".