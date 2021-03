Premier: administracja publiczna tam gdzie możliwe przez najbliższe 2 tygodnie ma pracować zdalnie

Cała administracja publiczna wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, zostanie na najbliższe dwa tygodnie wysłana na pracę zdalną - zapowiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Zaapelował też do prywatnych przedsiębiorców o pracę zdalną dla pracowników w tym czasie.

"Cała administracja publiczna, wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, aby wykonywać pracę zdalną, zostanie na najbliższe dwa tygodnie na prace zdalną puszczona. Bedzie prośba, będzie dyspozycja do wszystkich szefów jednostek - nie tylko ministerstw, ale różnego rodzaju agencji, agend rządowych, inspekcji - żeby wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, wykonywać pracę zdalną" - powiedział premier na czwartkowej konferencji prasowej.

Szef rządu zwrócił się także z apelem do prywatnych biznesów. "Wobec przedsiębiorców prywatnych bardzo gorąco apeluje o to właśnie, żeby również w najbliższych dwóch tygodniach zorganizować pracę - tam gdzie jest to możliwe oczywiście - w sposób zdalny" - powiedział.

Zdaniem premiera jest wiele obszarów, gdzie można taką pracę zdalną wykonywać. W tym kontekście szef rządu wymienił np. kancelarie prawne, biura architektoniczne, czy rożnego rodzaju firmy usługowe.

"W tym przypadku każda mobilność rodzi ryzyko. Każde zmniejszenie mobilności prowadzi do obniżenia wskaźnika transmisji wirusa" - powiedział Morawiecki, wyrażając jednocześnie nadzieję, że nowe obostrzenia w ciągu dwóch tygodni doprowadzą do poprawy sytuacji.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek, że badania laboratoryjne ostatniej doby potwierdziły 34 151 przypadków zakażenia koronawirusem - to najwięcej od początku pandemii. Zmarło 520 chorych.

