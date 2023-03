Premier: angażujemy potężne środki publiczne, aby zniwelować problem ukraińskiego zboża

Pomagamy Ukrainie humanitarnie, militarnie, ale w przypadku zboża mamy potężny kłopot, nasi rolnicy mają; dlatego angażujemy potężne środki publiczne po to, aby zniwelować ten problem - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Premier został zapytany w środę na konferencji prasowej w kontekście zboża z Ukrainy o to, dlaczego po tak długim czasie następuje jakaś reakcja, jeśli chodzi o te wnioski do Komisji Europejskiej w sprawie kontyngentów, kaucji, ceł ochronnych; minął już prawie rok od momentu, kiedy zostały zliberalizowane przepisy pozwalające na wwóz ukraińskiego zboża, a dopiero teraz następuje reakcja w tej sprawie.

Premier odpowiedział, że "reakcja nastąpiła już dużo wcześniej". "Tak jak powiedziałem nasz wniosek, który skierowaliśmy do Komisji, pierwsze wnioski, to był styczeń i luty tego roku, czyli od razu, kiedy pojawiła się nadwyżka zboża ukraińskiego na naszym terytorium" - podkreślił Morawiecki.

Jednocześnie - dodał - "też od razu, już w grudniu podjęliśmy działania o charakterze upłynnienia tego zboża". "To nie jest tak, że ono nie wyjeżdża, tylko wyjeżdża go zdecydowanie za mało. A dzisiaj chcemy, żeby wyjeżdżało całe to zboże, bo mamy magazyny pełne" - zaznaczył szef rządu.

Premier był też pytany o to, czy wiadomo do kogo należy to zboże, które "zalało polskie magazyny", czy stoją za tym firmy ukraińskie czy być może jakieś inne. "Według mojej najlepszej wiedzy są to podmioty ukraińskie. Są to rolnicy ukraińscy. My im oczywiście też pomagamy - pomoc humanitarna, militarna, ale w tym przypadku my mamy potężny kłopot, nasi rolnicy, a mnie interesują nasi rolnicy, rolnictwo polskie. I robimy wszystko od paru miesięcy, dziś jest ten +okrągły stół+, pan premier Kowalczyk proponuje nowe kolejne działania. Angażujemy potężne środki publiczne po to, aby zniwelować ten problem" - powiedział Mateusz Morawiecki.

"Jeżeli są jakieś podmioty spekulacyjne, międzynarodowe, ja takiej wiedzy nie mam. Jeżeli taką wiedzę powezmę, będzie to dodatkowy argument na rzecz całkowitej blokady i dodatkowy argument wobec Komisji Europejskiej, od której oczekujemy teraz pilnych działań" - dodał szef rządu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl