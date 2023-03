Premier: będę rozmawiał, żeby spółki energetyczne zrewidowały swoją politykę cenową

Będę rozmawiał z wicepremierem szefem MAP Jackiem Sasinem, żeby spółki energetyczne zrewidowały swoją politykę cenową - mówił premier Mateusz Morawiecki w sobotę na spotkaniu z mieszkańcami Jasła (Podkarpacie). Dodał, że dziś ceny energii są niższe niż kilka miesięcy temu.

Szef rządu podczas spotkania z mieszkańcami Jasła, poproszony był m.in. o interwencję w sprawie Krośnieńskiej Huty Szkła "Krosno", która - jak mówił jeden z działaczy podkarpackiej NSZZ "Solidarność" - choć ma zamówienia do końca roku, "ma problemy z energią".

Morawiecki, powiedział, że rząd przygotował i realizuje specjalny program wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych, a teraz "program ten poszerzany jest o kolejne branże, kolejne kody PKD, żeby jak najwięcej firm mogło skorzystać z wsparcia". Przypomniał, że wartość pomocy to 5 mld zł. Zaznaczył też, że będzie rozmawiał z wicepremierem Jackiem Sasinem, żeby spółki energetyczne zrewidowały swoją politykę cenową, bo - jak mówił - "umowy zawarte kilka miesięcy temu są na niekorzystanych stawkach". Zaznaczył, że dziś ceny energii są niższe.

Program "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r." został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

Do programu kwalifikują się przedsiębiorcy prowadzący działalność w Polsce, którzy spełniają łącznie dwa warunki: koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3 proc. wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6 proc. wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 r. Co najmniej połowa ich przychodów lub wartości produkcji pochodziła z działalności w kodach PKD lub kodach PRODCOM wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską.

Jak poinformował w ostatni piątek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), do tej pory wsparcie w ramach pomocy dla sektorów energochłonnych zostanie wypłacone 208 firmom, a suma udzielonej pomocy to blisko 2,6 mld zł. Zgodnie z programem firmy mogły wnioskować o wsparcie w wysokości do 4 lub do 50 mln euro.

