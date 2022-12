Premier: Będzie droga ekspresowa S8 z Białegostoku do węzła Raczki koło Suwałk

Powstanie droga ekspresowa S8 z Białegostoku do węzła drogowego Raczki koło Suwałk - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki prezentując rządowy program budowy dróg krajowych, autostrad i dróg ekspresowych w Polsce do 2030 r., z perspektywą do 2033 r.

"Dzisiaj wspomnę o jednym dodatkowym odcinku, który również w osobnej uchwale Rada Ministrów przyjęła do wykonania na kolejne lata. To droga S8 od Białegostoku przez Suchowolę, Augustów do Suwałk, a tak precyzyjnie rzecz ujmując, do węzła Raczki przed Suwałkami" - mówił na konferencji prasowej w Warszawie premier Morawiecki.

W wydanym popołudniu we wtorek komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów podano, że decyzja o budowie drogi ekspresowej z Białegostoku do Suwałk zapadła ze względu na lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe znaczenie drogi Białystok-Suwałki i dalej do granicy polsko-litewskiej.

"Rada Ministrów uznała za zasadną budowę drogi ekspresowej S8 Białystok-Suwałki. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i zwiększy jakość usług transportowych, jeśli chodzi o przewóz pasażerów i towarów. Budowa drogi ekspresowej S8 Białystok-Suwałki będzie realizować jeden z priorytetów rządu, którym jest dokończenie sieci drogowej zapewniającej połączenia w oparciu o autostrady i drogi ekspresowe między największymi ośrodkami w kraju, w szczególności połączenia transgraniczne" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dodano, że budowa drogi ekspresowej na tej trasie wpłynie pozytywnie na sytuację społeczno-gospodarczą regionu i kraju, lepsze warunki przewozu towarów i osób na tej trasie.

"Poprawa przepustowości dotychczasowej drogi poprawi również warunki konkurencyjne, ze względu na możliwość szybszego transportu wytworzonych dóbr. Ponadto, budowa nowej drogi ekspresowej przyczyni się do stworzenia miejsc pracy, zwiększenia handlu, dostępności geograficznej i mobilności obywateli" - napisano w komunikacie.

Dotychczas S8 w Podlaskiem to trasa z Warszawy do Białegostoku. O budowę drogi ekspresowej z Białegostoku w stronę Suwałk zabiegało przez lata wiele środowisk politycznych, gospodarczych. Ostatnio budowa tej drogi była rozważana jako jeden z wariantów (wariant alternatywny) branych pod uwagę w pracach nad budową trasy S16 w regionie Knyszyn-Ełk, który ma być łącznikiem między trasami S61 Via Baltica i S19 Via Carpatia. Część samorządów i polityków opowiada się za tym, aby poprowadzić ją przez Mońki i Grajewo, część optowała za trasą z Białegostoku do Augustowa.

Ostateczny wariant nie został dotąd wskazany. Trwają prace.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił na początku listopada pytany o sprawę łącznika między S61 i S19, że o jego przebiegu powinny zdecydować kwestie obronne, militarne.

"Wydaje się, że ta droga, tędy (Białystok - Augustów - PAP) jest bardziej racjonalna, także z powodów militarnych" - mówił wtedy w Suwałkach Kaczyński. Przypominał kwestie tzw. przesmyku suwalskiego i granicy z Obwodem Kaliningradzkim. "Rzeczywiście, być może trzeba będzie wybudować dwie drogi, natomiast ta jest rzeczywiście krótsza i tworzy też pewną linię obrony" - mówił wtedy prezes PiS.

GDDKiA w Białymstoku nie miała jeszcze we wtorek informacji, co w pracach nad drogami ekspresowymi w regionie oznacza informacja ws. S8 przedstawiona przez premiera Morawieckiego.

Węzeł Raczki, o którym mówił premier, znajduje się na istniejącej obwodnicy Augustowa (droga jednojezdniowa), która dalej łączy się z istniejącą obwodnicą Suwałk (droga ekspresowa, która powstała w ramach S61 Via Baltica). GDDKiA zapowiadała, że jeszcze w 2022 r. będzie oddany do użytku następny odcinek Via Baltica prowadzący z Suwałk do granicy państwa z Litwą w Budzisku.

